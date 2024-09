NVWA doet inval bij eendenslachterij in Ermelo

Dat bevestigt het OM aan Omroep Gelderland . Volgens een woordvoerder is er op twee plaatsen in Ermelo een inval gedaan. De NVWA kreeg daarbij ondersteuning van de FIOD.

Tomassen Duck-To is een bedrijf dat eenden slacht. Het bedrijf kwam in het verleden in opspraak vanwege misstanden. Animal Rights deelde beelden waarop te zien is dat medewerkers soms hardhandig met de dieren omgaan.