Gestolen 'Meisje met ballon' van Banksy weer terecht

Afgelopen zondag werd ingebroken bij de Grove Gallery in Londen. Op bewakingsbeelden was te zien hoe een inbreker het glas van de deur insloeg, naar binnen glipte en het schilderij meenam. Het was het enige werk dat werd meegenomen en binnen enkele seconden stond de inbreker weer buiten.

Versnipperd

Het beeld van het meisje dat reikt naar een hartvormige ballon is een van de beroemdste werken van Banksy, wiens identiteit nog altijd onbekend is. Het werk verscheen voor het eerst in 2002 als muurschildering in Londen. Daarna verscheen het ook op andere plekken en zijn er ook enkele honderden prints van gemaakt, soms in verschillende variaties.