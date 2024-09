Klotsend fjord op Groenland blijkt oorzaak wereldwijde trillingen

Tientallen wetenschappers uit vijftien landen hebben hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Science . Ze begonnen hun onderzoek na mysterieuze metingen: in september werden gedurende negen dagen elke 90 seconden bodembewegingen opgevangen door seismische stations van Nieuw Zeeland tot de Verenigde Staten.

"We zagen direct dat dit geen aardbevingen waren" zegt Stephen Hicks, een van de onderzoekers. "Tegelijkertijd ontvingen collega's uit Denemarken, die veldwerk doen in Groenland, meldingen van een tsunami die plaatsvond in een afgelegen fjord."

Water tegen badkuiprand

Een satellietfoto toonde een stofwolk in een kloof in het fjord en de wetenschappers kwamen er uiteindelijk achter dat 25 miljoen kubieke meter rots, vergelijkbaar met 25 Empire State Buildings, in het water terecht waren gekomen nadat een gletsjer het had begeven. Daardoor ontstond een metershoge tsunami.