ANP Lodewijk Asscher

NOS Nieuws • vandaag, 20:31 Lodewijk Asscher wordt voorzitter commissie Joodse roofkunst

Oud-minister en voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher is benoemd tot voorzitter van een commissie die advies gaat uitbrengen over de toekomst van verweesde roofkunst in de Nederlandse Kunstbezit-collectie. Dat meldt het Centraal Joods Overleg.

Asscher is benoemd in nauwe samenspraak met minister Bruins van OC&W.

De Nederlandse Kunstbezit-collectie (NK-collectie) bestaat uit duizenden kunstvoorwerpen die tussen 1933 en 1945 door het naziregime in Nederland zijn geroofd of onder dwang zijn aangekocht. Na de Tweede Wereldoorlog zijn ze door de geallieerden teruggehaald uit Duitsland en kwamen ze onder beheer van de Nederlandse staat.

Een deel van de kunstwerken is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen, soms pas na jaren durende procedures. Ook is een deel van de kunstvoorwerpen die niet konden worden teruggegeven door de staat geveild.

Bureau Herkomst Gezocht

In 1998 werd het Bureau Herkomst Gezocht opgericht, met als doel om de herkomstgeschiedenis van alle 4700 kunstvoorwerpen in de collectie te onderzoeken. Dat heeft geleid tot het teruggeven van enkele honderden werken.

Van sommige voorwerpen is de herkomstgeschiedenis niet vast te stellen, zij zijn 'verweesd'. Mogelijk is een deel ervan geroofd Joods eigendom. De commissie verweesde Joodse roofkunst gaat advies uitbrengen over wat er met deze objecten moet gebeuren.

Ook komt er een advies over de vraag welke partij de collectie moet beheren. De verdere samenstelling van de commissie wordt binnen enkele weken bekend. Uiterlijk eind 2025 moeten de gevraagde adviezen op tafel liggen.