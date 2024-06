Stedelijk Museum Amsterdam Odalisk door Henri Matisse

NOS Nieuws • vandaag, 23:04 Stedelijk Museum geeft schilderij Matisse terug aan nazaten Joodse ondernemer

Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij van de Franse schilder Matisse teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisk, dat Henri Matisse begin vorige eeuw schilderde.

In 1941 kocht het Stedelijk Museum Odalisk van de Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern. Het museum stelt dat het voldoende aannemelijk is dat Stern en zijn familie, die in 1937 naar Nederland vluchtten, het schilderij verkochten uit lijfsbehoud door de komst van de nazi's.

Deportatiekamp

De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten. Volgens de Restitutiecommissie, een commissie die adviseert over nazi-roofkunst in Nederland, is er daarom sprake van "onvrijwillig bezitsverlies door omstandigheden die direct verband houden met het naziregime".

Ondanks de vluchtpoging werd Stern samen met zijn vrouw door de nazi's naar verschillende kampen gedeporteerd. Hij overleed in 1945. Zijn vrouw overleefde de oorlog en emigreerde naar het Verenigd Koninkrijk.

170 werken

Door het werk terug te geven aan de nazaten van Stern volgt het Stedelijk Museum het advies van de commissie. "Dit werk vertegenwoordigt een zeer verdrietige geschiedenis en is verbonden met een onuitsprekelijk leed dat deze familie is aangedaan", zegt directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum.

In Nederlandse musea bevinden zich zeker 170 kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd van hun Joodse eigenaren. In het Stedelijk Museum gaat het om vijftien objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.