ANP Kamerlid Vermeer (BBB) en staatssecretaris Van Marum

NOS Nieuws • vandaag, 13:46 Woordenstrijd om formulering 'geen Gronings gas' in coalitieakkoord

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie staat het duidelijk: "geen Gronings gas meer". Maar nu blijkt dat de regeringspartijen verschillend denken over de precieze betekenis van die woorden. In een debat in de Tweede Kamer bleek dat PVV, VVD en BBB ondanks die zinsnede toch de mogelijkheid willen openhouden voor het winnen van gas in het Groningse Warffum en andere kleine velden.

Want, zo zeggen zij, met 'Gronings gas' bedoelen we gas uit het zogeheten Groningenveld, waar de kraan inmiddels dicht is. Warffum behoort officieel niet tot het Groningenveld. Alleen NSC leest de zin in het hoofdlijnenakkoord anders.

"Als er staat: geen Gronings gas meer, dan interpreteer ik dat ook als: geen Gronings gas meer", zei NSC-Kamerlid Jansen vandaag. Zij leest er geen afbakening in.

Niet scherp

Kamerleden van de oppositie wilden weten hoe het nu precies zit. BBB'er Vermeer, die zelf bij de onderhandelingen was, noemde de formulering in het akkoord "zeer ongelukkig". Volgens hem was duidelijk dat het alleen om het Groningenveld ging, maar is dat niet in de tekst gekomen. "Aan het eind van lange onderhandelingen waren we daar niet meer scherp op."

"Dit kabinet verbreekt meteen de beloftes die het gemaakt heeft", concludeerde D66'er Bamenga. SP-Kamerlid Beckermann wees erop dat mensen rond Warffum dezelfde angsten hebben over de gevolgen van de gaswinning als de inwoners rond het Groningenveld.

Ook dat de BBB in maart nog stemde voor het sluiten van het gasveld in Warffum is haar een doorn in het oog. Vermeer erkende dat, maar volgens hem kun je in een formatie niet alles binnenhalen wat je wilt.

NAM wil verlengen

De vergunning voor de gaswinning in Warffum loopt eind dit jaar af, maar gasbedrijf NAM heeft een verlenging van de vergunning voor acht jaar aangevraagd. Verantwoordelijk minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) zal daar later dit jaar een besluit over nemen.

Een groot deel van de oppositie wil dat Hermans die aanvraag afwijst, omdat nog langere gaswinning in Groningen het vertrouwen van de burger in de overheid nog verder zal aantasten.

Ondanks haar interpretatie van het hoofdlijnenakkoord wilde NSC-Kamerlid Jansen niet zeggen of ze een voorstel daarover van de oppositie zal steunen.

PVV, VVD en BBB houden de mogelijkheid voor verlenging van de gaswinning dus open. "Maar alleen als het veilig kan", beklemtoonden zij.

De oppositie was ook ontstemd dat, ondanks herhaalde verzoeken, minister Hermans niet naar het debat was gekomen. Namens het kabinet was alleen BBB-staatssecretaris Van Marum (Herstel Groningen) aanwezig. "Beschamend", vond D66'er Bamenga, gezien de grote zorgen die er in Groningen leven.