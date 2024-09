anp Minister Hermans beantwoordt vragen van SP-Kamerlid Beckerman

NOS Nieuws • vandaag, 16:20 Later dit jaar besluit gaswinning Warffum, minister heeft begrip voor zorgen

Een deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over gaswinning in Warffum. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei denkt er nog over na of ze hiervoor een nieuwe vergunning afgeeft.

De NAM heeft een vergunning om tot eind dit jaar in de Groningse plaats gas te winnen en heeft een aanvraag ingediend om dat te verlengen tot en met 2032. Sinds dit voorjaar mag er geen gas meer uit het 'Groningenveld' worden gehaald, maar voor een aantal 'kleine gasvelden' geldt geen verbod.

Kamerleden van onder meer SP, GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren vinden dat er geen nieuwe toestemming voor winning in Warffum moet komen, bleek in het vragenuur. Zij benadrukten dat rond gaswinning in Groningen vaak beloftes zijn gebroken en dat het vertrouwen in het gebied moet worden hersteld.

SP-Kamerlid-Beckerman noemde het weigeren van een nieuwe vergunning de eerste kans voor het nieuwe kabinet om niet te luisteren naar Shell en Exxon, de eigenaren van NAM, maar naar de Groningers.

Knoop dit jaar doorgehakt

Hermans zei dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen, dat ze alle aspecten zorgvuldig zal wegen en dat ze verwacht later dit jaar de knoop door te hakken. Toestemming hangt onder meer af van adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO.

De minister heeft begrip voor de zorgen van de inwoners en zal ook met hen praten. Ze benadrukte dat het kabinet alleen toestemming zal geven om gas te winnen in Warffum als dat veilig kan. Ze onderstreepte tegelijk dat er nog wel energie nodig is om thuis te kunnen koken en bedrijven en instellingen te laten functioneren, en dat daarvoor nog gas nodig is uit kleine velden.

Beckerman antwoordde dat dat redelijk en afgewogen lijkt. "Maar jarenlang hoorden we in debatten over Groningen dat we nog even gas nodig hebben en dat het niet anders kan. En elke keer gingen de belangen van de Staat, Shell en Exxon boven de belangen van Groningers."