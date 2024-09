AFP Mensen waden door het water in de straten van de Vietnamese hoofdstad Hanoi

NOS Nieuws • vandaag, 12:08 • Aangepast vandaag, 13:56 Landverschuivingen en overstromingen eisen tol in Vietnam: meer dan 200 doden

In Vietnam is het dodental als gevolg van orkaan Yagi opgelopen tot 226. Al dagenlang proberen de autoriteiten ontheemden onderdak te bieden, mensen uit hun ondergelopen huis te redden en de vele honderden gewonden te verplegen.

Yagi kwam afgelopen weekend aan land en zette onder meer een flink deel van de hoofdstad Hanoi onder water. Maar door de aanhoudende regenval die volgde op de orkaan, zakt het water maar langzaam en houden de problemen aan. De Rode Rivier, die door Hanoi stroomt, bereikte de hoogste waterstand in meer dan twintig jaar.

"Ik had nooit gedacht dat mijn huis zo diep onder water zou staan", zegt een inwoner van de Vietnamese provincie Thai Nguyen tegen persbureau Reuters. "Mijn kleren, meubels, alles staat onder water. Veel spullen drijven door het huis, gelukkig had ik de deur dicht en is er niets naar buiten gedreven."

AFP Reddingswerkers varen door de straten in de provincie Thai Nguyen

De aardverschuivingen en overstromingen hebben naar schatting ook meer dan 200.000 hectare aan landbouwgrond verwoest, melden de Vietnamese autoriteiten.

Krachtigste storm

Yagi is de krachtigste storm die Azië dit jaar heeft getroffen. Er worden nog meer dan honderd mensen vermist en ruim 800 mensen zijn gewond geraakt.

Niet alleen Vietnam is getroffen. Eenmaal aan land nam de storm in kracht af, maar ook in het noorden van Thailand zijn de problemen groot. Dat land heeft een speciale militaire eenheid ingezet die met boten en helikopters probeert om mensen te redden.

De Thaise marine deelt duizenden hulppakketten uit met speciale platte boten, die ook in ondiep water kunnen varen. "We proberen zo snel mogelijk mensen te bevrijden die opgesloten zitten in hun huis", zegt het districtshoofd. "Maar er zijn nog steeds honderden mensen die vastzitten."

Sla de carrousel over EPA Ook het noorden van Thailand is getroffen door hevige overstromingen, zoals hier in de provincie Chiang Rai

EPA In Chiang Rai zijn 22.000 mensen getroffen door de overstromingen

AFP Landverschuivingen en modderstromen bij het Vietnamese bergdorp Lao Cai

AFP Kinderen schuilen onder een zeil in de stad Taungoo in Myanmar