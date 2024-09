Hill over eigen gedrag bij hardhandige arrestatie: 'Ik had het beter kunnen doen'

American football-speler Tyreek Hill zegt dat hij zich liever "een beetje anders" had gedragen bij zijn arrestatie van afgelopen dinsdag. Hill werd tijdens een arrestatie hardhandig op de grond gedrukt en in de boeien geslagen toen hij meerdere malen niet deed wat een agent hem opdroeg.

De agenten hielden Hill staande langs de weg vanwege een snelheidsovertreding en het niet dragen van zijn gordel. Toen Hill zijn raampje dichtdraaide nadat een agent had gezegd dat dit niet mocht, werd de wide receiver van de Miami Dolphins uit zijn auto getrokken, op de grond gewerkt en in de boeien geslagen.

'Ik wil geen aandacht'

"Ik had het beter kunnen doen", zegt Hill nu. "Ik had mijn raampje open kunnen houden op dat moment. Maar het ding met mij is: ik wil geen aandacht. Ik wil geen camera's op zo'n moment, geen telefoons op mij gericht. Maar uiteindelijk ben ik een mens, ik moet mij aan de regels houden. Ik moet doen wat iedereen zou doen."

De arrestatie raakte een open zenuw in de Amerikaanse samenleving, waar buitensporig geweld door de politie nog altijd een probleem is.

De Dolphins eisten "snelle en stevige" maatregelen tegen alle agenten. Hill wil dat een van de agenten uit het korps wordt verwijderd. "Gone. Gone. Gone. Gone. Gone. Hij moet weg, man", zegt Hill.