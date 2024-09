EPA Een door Rusland vrijgegeven foto een aanval op Oekraïense troepen vorige maand

NOS Nieuws • vandaag, 11:53 Russische tegenaanval wint terrein in bezet Koersk

Rusland meldt terreinwinst te hebben geboekt bij een tegenaanval op Oekraïense troepen die het land zijn binnengevallen. Er zijn nog geen onafhankelijk bevestigde details over hoe groot en succesvol de tegenaanval is, maar duidelijk is wel dat er op sommige plekken sprake is van een opmars.

Het onafhankelijke Institute for the Study of War meldt in zijn dagelijkse update dat de Russen in ieder geval het dorp Snagost zijn genaderd. Berichten dat het plaatsje ook daadwerkelijk is ingenomen kunnen nog niet worden bevestigd. "De grootte, schaal en doelwitten van de tegenaanvallen zijn nog onduidelijk en de situatie blijft fluïde", aldus het ISW.

Het onderzoeksinstituut heeft ook beelden geverifieerd van Russen bij het dorp Sjeptoechovka, enkele tientallen kilometers verderop. Het ISW concludeert daarom dat de Russen mogelijk proberen de Oekraïense opmars in de oblast Koersk in tweeën te splitsen, als opmaat naar een grotere aanval die de vijand terug over de grens moet dringen.

Oekraïne claimde sinds begin vorige maand ongeveer honderd dorpen in de grensregio te hebben veroverd. Rusland zegt nu dat het er tien daarvan weer in handen heeft. Tegelijkertijd meldt het ISW dat Oekraïense troepen in het gebied ook de aanval hebben geopend op de oprukkende troepen.

Strategische terugtrekking?

Het terreinverlies van Oekraïne hoeft niet per se te betekenen dat de Russen nu weer de overhand hebben in de strijd, speculeert oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. Hij denkt dat Oekraïne ook kan hebben gekozen voor een strategische terugtrekking.

"Oekraïne kan denken: we hebben ons effect eigenlijk bereikt. We hebben heel veel Russische troepen weggelokt elders van het front, wij gaan onze troepen weghalen."

"In Koersk moet je afwegen: ga ik met mijn beperkte middelen - weinig mensen, weinig tanks - vechten in een stukje gebied dat militair gezien niet zoveel waarde heeft? Of ga je de Russen elders aan het front verrassen? Vanuit de luie stoel zou ik zeggen: die laatste optie. De Russen langzaam laten opkomen en elders weer toeslaan."

Russische aanval vertraagd

De Kruif denkt dat het doel van de Oekraïense operatie geslaagd is: de druk op het front in de Donbas verlichten door vijandelijke troepen op eigen terrein te binden. De Russen boeken weliswaar terrein bij het Oekraïense Pokrovsk, maar minder voortvarend dan ze zouden willen.

"Pokrovsk is een belangrijk knooppunt van wegen en spoorlijnen dat de Oekraïners gebruiken voor bevoorrading. Als je dat kunt innemen is dat belangrijk", schetst De Kruif. "Het is daarom het zwaartepunt van de Russische aanval nu: daar ligt alles wat ze kunnen vrijmaken, kanonnen, granaten, mensen."

De verrassingsaanval op Russisch gebied dwong Rusland daar in de verdediging en dat ziet De Kruif terug bij Pokrovsk. "De Russische opmars gaat heel langzaam. Misschien 100 meter per dag. De strijd gaat dus niet over dagen, maar weken en zelfs maanden."

Tijd dringt

Hij wijst erop dat tijdverlies voor de Russen winst betekent voor Oekraïne in deze tijd van het jaar. Nu het herfst wordt, zal de opmars bemoeilijkt worden door slechter weer, onbegaanbaar terrein en het verlies dan daglicht. "De Russen hebben dus haast."

Daarnaast is de winst van de aanval op Koersk ook psychisch, denkt De Kruif. "Als je alleen maar terrein prijsgeeft zoals in de Donbas, dan is dat killing voor het moreel. Door de Russen te verrassen kun je je eigen mensen laten zien: als we maar volhouden, kunnen we deze oorlog ook winnen."

Dat de Oekraïense veroveringen gebruikt zouden kunnen worden als wisselgeld bij vredesonderhandelingen noemt De Kruif minder waarschijnlijk. Het gebied valt in het niet bij de enorme Russische veroveringen in de Donbas en de Krim. "Als wisselgeld is het wel heel weinig wisselgeld."