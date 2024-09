ANP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 09:51 Aantal leden bibliotheek opnieuw toegenomen

Het aantal bibliotheekleden is voor het tweede jaar op rij gestegen. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de nationale bibliotheek KB waren er vorig jaar 3,6 miljoen mensen lid, 5 procent meer dan een jaar eerder.

Bibliotheken zagen hun ledenaantallen jarenlang dalen. Tijdens de coronapandemie, toen veel bibliotheken dicht waren, zette deze afname door. In 2021 was er een dieptepunt, met 3,3 miljoen leden. Inmiddels is het aantal leden weer gelijk aan 2019, het jaar voor de coronapandemie.

In alle categorieën toename

Het aantal leden is zowel onder jongeren als volwassenen toegenomen. Vorig jaar waren er 2,3 miljoen kinderen en jongeren lid van een bibliotheek. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2022. In dat jaar werd wettelijk vastgelegd dat iedereen onder de 18 jaar gratis lid kan worden van de bibliotheek.

Voorheen zegden veel jongeren na hun achttiende hun lidmaatschap op, omdat een volwassenen-abonnement duurder is. Uit het onderzoek blijkt echter dat juist in de leeftijdscategorie 18 tot 20 jaar de stijging van het aantal leden het sterkst is. Reden hiervoor is dat veel bibliotheken jongeren na hun achttiende korting geven of zelfs een gratis abonnement aanbieden.

Veel boeken uitgeleend

De bibliotheken leenden ook meer boeken uit, 53,6 miljoen keer. Dat is 2 procent meer dan in 2022. Vooral jeugdboeken werden meer uitgeleend. Het totale aantal uitleningen lag nog wel 12 procent lager dan in 2019. Bibliotheken leenden vorig jaar ook meer e-books en luisterboeken uit via de onlinebibliotheek.