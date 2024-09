ANP Ministers Faber en Veldkamp in het Catshuis

NOS Nieuws • vandaag, 07:04 PVV en NSC botsten ook hard over tweestatenoplossing Midden-Oosten Ewoud Kieviet Politiek verslaggever Ewoud Kieviet Politiek verslaggever

Dat er bij het kabinetsoverleg in het Catshuis fel is gediscussieerd over de asielparagraaf in het regeerprogramma was al bekend, maar nu blijken de gemoederen ook hoog te zijn opgelopen over het Midden-Oostenbeleid van het kabinet-Schoof. Bronnen rond het kabinet melden aan de NOS dat bewindslieden van PVV en NSC hard botsten over de positie van de Palestijnen.

PVV-bewindslieden verzetten zich volgens de bronnen tegen het opnemen van de tweestatenoplossing in het regeerprogramma. Het is al jaren staand beleid dat Nederlandse regeringen een eigen staat voor zowel Israël als de Palestijnen steunen.

De bezwaren van de PVV, vooral vertolkt door asielminister Faber, raakten een open zenuw bij de NSC-ministers. Zij hechten aan de tweestatenoplossing, omdat die in hun ogen naast veiligheid voor Israël ook perspectief biedt aan de Palestijnen.

Deze zomer leverde dit onderwerp al een diplomatieke rel op toen PVV-leider Wilders op X schreef dat Jordanië de "enige echte" Palestijnse staat is. Als gevolg daarvan werd de Nederlandse ambassadeur in Jordanië op het matje geroepen en nam NSC-minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp stevig afstand van de bewering van Wilders.

Tussenkomst

Juist om die reden zag NSC de noodzaak om de tweestatenoplossing en perspectief voor de Palestijnen op te nemen in het regeerakkoord. PVV-bewindslieden kwamen daartegen in het verweer en wilden de passage schrappen.

Door tussenkomst van vicepremiers Hermans (VVD) en Keijzer (BBB) werd de kwestie gesust. Er zijn teksten gekomen waarmee alle vier de coalitiepartijen kunnen leven. Ondanks de tegenstand van de PVV is de tweestatenoplossing wel opgenomen in het regeerprogramma, dat morgen wordt gepresenteerd.

In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie, dat voor de zomer openbaar werd gemaakt, stond niets over een eigen staat voor de Palestijnen. Premier Schoof kreeg in het debat over de regeringsverklaring daar ook vragen over.

Strengste asielbeleid

Zoals eerder al naar buiten kwam, is er eind vorige week ook over asiel veel gediscussieerd door met name PVV en NSC. De PVV wilde verder gaan dan in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken, NSC pleitte juist voor juridische waarborgen.

Eerder in de onderhandelingen had de PVV al voorgesteld om in het hoofdlijnenakkoord te spreken over "het strengste asielbeleid van Europa". Het werd uiteindelijk "het strengste asielbeleid ooit".

Daardoor hoeft het kabinet geen strenger beleid te bedenken dan landen als Denemarken of Oostenrijk. Dat moet de kans verkleinen dat het asielbeleid door een rechter wordt teruggedraaid, omdat het in strijd is met bijvoorbeeld Europese verdragen.