ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:02 • Aangepast vandaag, 17:23 Champagnemakers mogen 'champagne' als kleur niet verbieden

Een jurk in de kleur 'champagne'. Dat is inbreuk op de beschermde naam van onze mousserende wijn, zo vinden champagneproducenten uit Frankrijk. Zodoende probeerden zij in een kort geding bij de rechtbank in Den Haag een partij jurken uit de handel te halen. Tevergeefs. Want champagne ís ook een kleur, zo staat in het vonnis.

De zaak kwam aan het rollen nadat de Nederlandse douane op 30 mei een zending van het merk Cult Gaia in beslag had genomen. Naast de maat, vermeldden de labels ook de kleur van de jurken: champagne. "Mag dat wel?", vroeg de douane aan het Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, een Franse belangengroep die misbruik van de aanduiding 'champagne' probeert te voorkomen.

Cultgaia.com Eén van de jurken in champagne kleur

Champagne is sinds 1927 in Frankrijk geregistreerd als een beschermde naam. Sinds 1973 is dat ook zo in Europa. Hierdoor mogen alleen geregistreerde wijnboeren uit de gelijknamige regio in Noordoost-Frankrijk hun mousserende wijn deze naam meegeven. Het Champagne Comité staat erom bekend sinds jaar en dag wereldwijd fel op te te treden tegen misbruik van de naam.

Beige, camel, crème, café latte of karamel?

Maar champagne is ook een kleur, stelt de jurkenmaker. En naast de maat, verwacht een koper ook de kleur op het label van een kledingstuk.

De Franse belangenclub betoogde in het kort geding dat ook gekozen kan worden voor beige, ecru, camel, crème, zand, café latte of karamel. Omdat champagnewijnen gemaakt worden in verschillende tinten, van bijna wit tot zalmroze, zou de kleur champagne helemaal niet bestaan. Het is profiteren van het merk champagne, vinden de Fransen.

Rechtspraak.nl De labels op de gewraakte jurken

Maar toen de rechter het Nederlandse en het Franse woordenboek erop nasloeg bleek dat champagne als bijvoeglijk naamwoord wel degelijk de omschrijving van een kleur is.

Alleen als zelfstandig naamwoord is champagne volgens Van Dale "een (wit­te) mous­se­ren­de wijn­soort". De rechter verwacht niet dat kopers van een jurk door de kleurnaam champagne zullen denken dat de kwaliteit van het kledingstuk dezelfde hoge standaard heeft als de gelijknamige Franse topwijn.

En dus mogen de jurken gewoon worden verkocht, oordeelt de rechter, in de originele kleur 'champagne'.