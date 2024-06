Omroep Zeeland De wijnmakers takelen de flessen op

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 11:55 Honderden flessen wijn na een jaar rijpen opgetakeld uit de Oosterschelde

Twee wijnmakers hebben de afgelopen dagen ruim 850 flessen mousserende wijn opgetakeld, die ruim een jaar lang hebben liggen rijpen op de bodem van de Oosterschelde.

Het zilte zeewater op een diepte van zo'n 15 meter is volgens de twee ideaal voor de rijping. "Je hebt hier de diepte die nodig is voor het proces, er is een constante temperatuur, er is geen licht en geen zuurstof", stelt wijnmaker André Vink bij Omroep Zeeland.

In vakjargon: op 15 meter diepte is er 1,5 bar tegendruk. Omdat er geen zuurstof of licht bij de wijn komt vindt geen zogenaamde oxidatieve veroudering plaats. Door de lichte deining blijft de gist bovendien continu in beweging, met als positief effect: meer gelaagdheid en complexiteit in de wijn, aldus de gespecialiseerde website Wijnkronieken.

Kijk hier hoe de wijn uit de Oosterschelde getakeld wordt:

0:42 Wijn opgetakeld uit de Oosterschelde

Vink en zijn collega Stan Berskens kwamen op het idee tijdens een vakantie in Zuidwest-Frankrijk. In het stadje Biarritz zit een wijnmaker die dezelfde methode gebruikt. Ook in Argentinië wordt de techniek toegepast. Wijnmakers daar zeggen op het idee te zijn gekomen nadat duikers in een scheepswrak een 170 jaar oude fles champagne hadden aangetroffen. De wijn bleek nog prima te drinken.

"Als ze dat daar kunnen, dan kunnen ze dat in Zeeland ook", stelt Vink. Vorig jaar op 4 mei werden in totaal 876 flessen mousserende wijn te water gelaten in de Oosterschelde, niet ver van voormalig werkeiland Neeltje Jans. Daar was volgens de wijnmakers een investering van zo'n 75.000 euro mee gemoeid.

Pokken en oesters

Gisteren zijn de laatste kratten met Brut de Mer weer naar boven getakeld. De flessen zitten onder de pokken en oesters, maar bij de opening van de eerste fles constateerden de wijnmakers dat de smaak goed was.

Of wijnliefhebbers daar ook zo over denken, moet nog blijken. De wijn zal komend weekend officieel worden gepresenteerd. Vink en Berskens zelf hebben er vertrouwen in: ze hebben 2000 nieuwe flessen op de zeebodem laten zakken.