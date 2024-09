NOS/Bart Kamphuis Jonge kinderen op een priklocatie, foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 10:36 • Aangepast vandaag, 11:39 Kinderen worden voortaan geprikt op andere leeftijden, inenting mazelen vervroegd

De leeftijd waarop kinderen prikken krijgen verandert volgend jaar. De vaccinatie tegen mazelen wordt vervroegd en de dktp-prik verlaat. De GGD tuigt een grote inhaaloperatie op voor kinderen die hierdoor uit de pas lopen.

In het huidige Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen hun tweede bmr-prik tegen bof, mazelen en rodehond, als ze 9 zijn. Dat verschuift naar de leeftijd van 3 jaar, ongeveer twee jaar na de eerste prik. De voornaamste reden om de vaccinatie ver naar voren te halen is om kinderen beter te beschermen tegen mazelen voordat ze naar school gaan.

Het RIVM waarschuwde eerder dit jaar voor een mazelenuitbraak vanwege de lage vaccinatiegraad. Om uitbraak van de ziekte te voorkomen, is een vaccinatiegraad van minstens 95 procent nodig, maar die is nu gedaald tot onder de 90 procent. Dit was echter niet de reden om de prik naar voren te halen. De Gezondheidsraad adviseerde al twee jaar geleden om het vaccinatieprogramma aan te passen op basis van nieuwe inzichten.

Het RIVM hoopt wel dat de vaccinatiegraad zal toenemen door de bmr-prik eerder te geven. "Dit geldt vooral voor mazelen, de ziekte die zich snel verspreidt. Door de prik voortaan op de consultatiebureaus te geven, waar 95 procent van de ouders komt, verwachten we dat meer kinderen worden gevaccineerd", zegt Jeanne-Marie Hament van het RIVM in het NOS Radio 1 Journaal.

Polio

De dktp-prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio, gaat van vier naar vijf jaar. De bescherming tegen polio wordt eruit gehaald en komt pas terug bij de herhaalprik, die kinderen voortaan op 14-jarige leeftijd krijgen.

"Bescherming tegen polio zit al een aantal keer in de cocktails die kinderen krijgen als ze onder de 1 jaar zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat dit meer dan voldoende is. Daarom hebben we gezegd: als er eentje uit kan op een verstandig moment, dan doen we dat", zegt Hament.

Grote aanpassing

Het op de schop gooien van van het vaccinatieprogramma is ingrijpend voor consultatiebureaus en GGD's. Naast de prikmomenten aanpassen, is er ook een grote inhaaloperatie nodig voor kinderen die niet meer in de pas lopen. Ouders krijgen volgende week een brief over de veranderingen.