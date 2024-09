AFP Harris en Trump schudden handen aan het begin van het debat

NOS Nieuws • vandaag, 03:28 • Aangepast vandaag, 07:16 Harris in de aanval in debat met Trump: 'Tijd voor een nieuwe generatie leiders'

Het debat tussen Donald Trump en Kamala Harris begon vannacht nog beleefd: de Democratische presidentskandidaat stak bij aanvang het podium over om de hand te drukken van haar Republikeinse rivaal, iets wat Joe Biden nooit deed. "Kamala Harris", stelde ze zich voor. "Laten we een goed debat hebben." Daarna werd de toon meteen een stuk feller.

Trump en Harris vielen elkaar scherp aan, meestal op beleid, maar geregeld ook op de persoon. Trump probeerde de huidige vicepresident weg te zetten als een zwak leider die haar eigen baas aan de kant had gezet. Harris hamerde erop dat het tijd is om een nieuwe bladzijde om te slaan. "Het is tijd voor een nieuwe generatie leiders", zei ze tegen de 78-jarige Trump.

VS-correspondent Ryan Hermelijn: "De aanval is de beste verdediging, moet Harris hebben gedacht. Ze drukte de oud-president regelmatig in de hoek met uitspraken over zijn campagnebijeenkomsten, zijn rechtszaken en zijn reputatie onder militaire en politieke leiders in binnen- en buitenland. Hij probeerde regelmatig terug te keren naar de economie en immigratie, onderwerpen waarmee hij het beter doet in peilingen, ook als het over andere thema's ging. Ook probeerde hij Harris geregeld over een kam te scheren met president Biden en vroeg hij haar waarom ze niet nu al tijdens haar vicepresidentschap haar grootse plannen ten uitvoer brengt. Harris ontweek die vraag en zette Trump en impliciet ook Biden neer als leiders van het verleden, terwijl zij een kandidaat is die een nieuwe weg met Amerika wil inslaan."

Er stond veel op het spel voor beide kandidaten. Sinds Harris Joe Biden opvolgde als Democratisch kandidaat, is de strijd om het Witte Huis uitgelopen op een nek-aan-nekrace. Vooral de voor veel kiezers nog onbekende Harris moest in dit debat haar visitekaartje afgeven. Ze omschreef zichzelf als een kind uit de middenklasse dat "niet 400 miljoen dollar op een zilveren schaal kreeg aangereikt en zes keer faillissement aanvroeg".

Ze vergeleek ook meteen haar debatstijl met haar tegenstander. "Hij komt weer met hetzelfde sleetse riedeltje: leugens, wrok en scheldnamen", voorspelde ze in de eerste minuten van het debat zijn tactiek. "Ik denk dat het Amerikaanse volk een president wil die ons samenbrengt, omdat we meer gemeen hebben dan we verschillen."

Trump koos er juist voor zijn beklag te doen over het beleid van de Democraten door telkens terug te keren naar het thema immigratie. Zo leidde hij ook een vraag over de economie terug naar grensproblemen. "Miljoenen mensen stromen ons land binnen, uit gevangenissen, uit psychiatrische inrichtingen. En zij nemen de banen over van Afro-Amerikanen, Latino's en vakbondsmensen."

'Ze eten huisdieren'

De vraag waarom hij in dat geval dan niet zijn steun had uitgesproken aan een wet die meer geld vrijmaakte voor grenscontroles, liet Trump onbeantwoord. Harris had wel een antwoord: "Donald Trump belde zijn partijgenoten in het Congres en zei: 'Weg met die wet'. Weet je waarom? Hij voert liever campagne over een probleem dan het probleem op te lossen."

Trump reageerde door een onbewezen gerucht over Ohio aan te halen dat de afgelopen dagen zich verspreidde. "Ze eten de honden, die mensen die binnenkomen. Eten de katten. Eten de huisdieren van de mensen die daar wonen. Schandalig."

Het bizarre moment kwam voort uit een Facebookbericht dat de afgelopen dagen rondging over Haïtiaanse vluchtelingen die in de stad Springfield huisdieren en gevogelte uit het park voor consumptie zouden slachten. De burgemeester van de stad zei dat daar geen enkel bewijs voor is, de politie had er geen enkele melding over ontvangen.

Toen moderator David Muir de oud-president erop wees dat het om een onbewezen roddel ging, zei Trump dat hij er slachtoffers over op televisie had zien praten.

Tegengas

Het was niet de enige keer dat de moderatoren Trump tegengas gaven. Toen Trump zei dat hij het sarcastisch bedoelde toen hij recentelijk toegaf "de verkiezingen nipt te hebben verloren", zei Muir dat sarcasme niet te hebben opgepikt in het gesprek. Hij voegde er ook nog even aan toe dat de president bovendien wel degelijk had verloren van Joe Biden.

Geregeld uitten de kandidaten persoonlijke kritiek op de ander. Trump noemde Harris de slechtste vicepresident uit de geschiedenis en maakte haar uit voor marxist. Harris probeerde geregeld onder Trumps huid te komen met venijnige aanvallen.

Bloedserieus werd Harris toen abortus ter sprake kwam, een belangrijk thema voor beide partijen. "Je verloochent nog niet je geloof als je vindt dat de regering - en Donald Trump al helemaal - niet mag bepalen wat een vrouw met haar lichaam doet." Ze haalde gevallen aan van vrouwen die geen abortus konden krijgen na incest of onvoldoende behandelingen kregen na een miskraam.

Trump zei juist dat hij trots was te hebben geholpen de keuzes over abortus weer bij de staten te leggen. "Het is aan het volk, niet meer aan de federale overheid. Ik heb het land een dienst bewezen, het was erg moedig."

Correspondent Ryan Hermelijn in de VS: "Op Harris' aanvallen reageerde Trump zichtbaar getergd. Zijn pogingen om hard terug te slaan waren minder effectief, mede omdat hij onwaarheden vertelde over onder meer abortus, die meteen door de debatleiders werden weerlegd. Daarop beschuldigde Team Trump de ABC News-presentatoren ervan onder een hoedje te spelen met Harris. De reactie van zijn campagne onderstreept hoe Trump worstelde met het tempo te bepalen in het duel."

De kandidaten waren het ook fundamenteel oneens over het buitenlandbeleid van de ander. Harris zette Trump neer als iemand die zich laat ringeloren door dictators die hij naïef als zijn vrienden ziet.

Trump beet terug dat het Witte Huis juist de grote internationale crises niet het hoofd wist te bieden: hij sprak over "miljoenen" slachtoffers in Oekraïne, zei dat Biden de terugtrekking uit Afghanistan "had verknald" en voorspelde dat Israël niet meer zou bestaan over twee jaar als de Democraten aan de macht blijven. "Onder Donald Trump was Iran blut, nu hebben ze 300 miljard omdat de sancties zijn opgeheven, terwijl Iran geen geld had voor Hamas or Hezbollah of andere terroristen."

"Ze wil dit doen, ze wil dat doen, al die prachtdingen", somde hij zijn kritiek op. "Waarom hebben ze dat de afgelopen 3,5 jaar niet gedaan?"

Steunbetuiging van Taylor Swift

De komende dagen zal moeten blijken hoe het debat valt onder de kiezers. Een belangrijke steunbetuiging heeft Harris inmiddels al binnen: direct na het debat postte Taylor Swift op sociale media dat zij van plan is in november op haar te stemmen. Ze legde uit haar keuze bekend te maken omdat de Trump-campagne recent deed voorkomen als zij hem zou steunen.

"Ik vind haar stabiel, een getalenteerd leider en denk dat we zoveel meer kunnen bereiken als we geleid worden door kalmte in plaats van chaos."