NOS Nieuws • vandaag, 14:51 Tientallen doden en vermisten na Israëlische aanval in 'humanitaire zone'

Door een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp vlak bij Khan Younis zijn zeker 19 Palestijnen gedood, meldt het gezondheidsministerie in Gaza. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen volgens lokale hulpdiensten. De luchtaanval vond plaats op het gebied al Mawasi, door het Israëlische leger aangewezen als humanitaire zone.

Het is een van de dodelijkste aanvallen tot nu toe in het gebied, waar vluchtelingen vanuit heel Gaza naartoe zijn gevlucht en dicht op elkaar wonen in tenten. Volgens ooggetuigen zijn vier raketten op het gebied afgevuurd. Zeker twintig tenten zouden verdwenen zijn, met daarin gezinnen.

Op beelden is te zien dat de raketten een meters diepe krater hebben achtergelaten in het zand. Daardoor zijn tientallen Palestijnen vermist geraakt, zij liggen nog bedolven onder het zand. Hulpdiensten probeerden vannacht om deze mensen uit te graven.

0:32 Israëlische luchtaanval op tentenkamp bij Khan Younis

Het Israëlische leger zegt dat de aanval gericht was op een commandocentrum van Hamas. Volgens het leger, dat zich baseert op inlichtingen, waren er drie belangrijke militanten die betrokken zouden zijn geweest bij de terreuraanval van 7 oktober. Hamas ontkent dat er militanten in het gebied aanwezig waren.

Over de claims geven de partijen verder geen informatie, waardoor het moeilijk is om dat te controleren. Wel is bekend dat het Israëlische leger een richtlijn heeft die bepaalt hoeveel burgerdoden acceptabel zijn. Voor elk Hamas-lid zouden enkele tientallen burgers gedood mogen worden, bij een commandant meer dan honderd. Dat aantal ligt veel hoger dan bij voorgaande oorlogen in Gaza, zeggen deskundigen.

Tegelijkertijd is bekend dat Hamas ook actief is in gebieden waar burgers wonen, al is het alleen maar omdat het gebied zeer dichtbevolkt is. Israël beroept zich er bij aanvallen met burgerdoden geregeld op dat Hamas zich ophoudt tussen de burgerbevolking.

Door de oorlog zijn zeker 40.000 inwoners van de belegerde Gazastrook om het leven gekomen, een meerderheid van hen zijn vrouwen en kinderen. Zij zijn gedood door Israëlisch geweld of bijvoorbeeld door ziektes die rondgaan. Onder hen zijn ook militanten, al is niet bekend hoeveel. Door de grote verwoestingen en het afsluiten van Gaza is de humanitaire situatie er zeer slecht.

In al Mawasi, een strookje kustgebied, verblijven honderdduizenden Palestijnen die daar in de loop van de oorlog naartoe zijn gevlucht omdat hun dat werd opgedragen in Israëlische evacuatiebevelen. Maar ook daar blijkt het vaak niet veilig te zijn. In het gebied zijn geen basisvoorzieningen en Palestijnen hebben er amper toegang tot voedsel en medische zorg.