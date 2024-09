ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:39 • Aangepast vandaag, 14:13 Madlener blijft erbij: aparte regels voor fatbikes niet zinvol

Minister Madlener blijft erbij dat het maken van aparte regels voor fatbikes niet zinvol is. Omdat er veel ongelukken gebeuren met fatbikes is de Tweede Kamer in meerderheid voor een minimumleeftijd van 14 jaar voor het rijden op dat type elektrische fietsen en voor invoering van een helmplicht.

De minister van Infrastructuur heeft al een paar keer gezegd dat het bij het nemen van maatregelen ingewikkeld is om een onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. In een brief aan de Kamer herhaalt hij dat.

Madlener erkent dat overlast door opgevoerde fatbikes enorm leeft in de samenleving, maar volgens hem komt dat vooral door "handelingen van de gebruiker" en zijn oplossingen "niet zo eenvoudig als de discussie soms doet vermoeden". Tegelijk noemt hij het signaal uit de Kamer dat er meer nodig is "klip en klaar".

In theorie mogelijk, maar niet effectief

Volgens de minister is het maken van een aparte categorie voor fatbikes in theorie mogelijk, maar niet effectief. Hij wijst op eerder onderzoek waaruit blijkt dat dikke banden, een laag frame of een tweepersoonszadel een fatbike niet objectief onveilig maken.

Volgens hem zal de markt zich dan ook snel aanpassen en worden de banden iets dunner, wordt het frame iets verhoogd of wordt er een ander zadel opgezet: "Het probleem zal zich naar verwachting dan snel verplaatsen naar nieuwe (fatbike) modellen of andere elektrische voertuigen die kunnen worden opgevoerd."

Draagvlak voor maatregelen voor alle elektrische fietsen niet vanzelfsprekend

Madlener denkt dan ook dat alleen maatregelen mogelijk zijn die gelden voor alle fietsen met trapondersteuning. In zijn brief schrijft hij "dat het draagvlak voor maatregelen voor alle elektrische fietsen niet vanzelfsprekend aanwezig is in de maatschappij".

Maar volgens hem zijn er in praktische zin wel mogelijkheden "als de Kamer dat wil". De minister benadrukt dat voor het instellen van een minimumleeftijd de wet moet worden veranderd en dat een termijn van twee jaar daarvoor "niet ongebruikelijk" is. En ook voor invoering van een helmplicht moeten regels worden aangepast. Zo'n wijziging zou op 1 januari 2026 in werking kunnen treden, verwacht hij.

Morgen is er een Kamerdebat over verkeersveiligheid en dan komen de fatbikes ook weer aan de orde.