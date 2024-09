Geheime archiefstukken Bijlmerramp na meer dan dertig jaar openbaar

ANP Het monument voor de vliegramp in de Bijlmer in Amsterdam

Meer dan dertig jaar na de vliegramp in de Amsterdamse Bijlmer krijgen nabestaanden en andere belangstellenden inzage in archiefstukken over het dodelijke vliegtuigongeluk in 1992.

Een deel van het tot nu toe geheime archief wordt nu openbaar. De stukken zijn vanaf vandaag in het Nationaal Archief in Den Haag te bekijken. Het archief bestaat uit 81 dossiers, vier audio- en zes video-opnamen. 27 van deze dossiers zijn nu openbaar gemaakt. Sommige andere moeten nog wel geheim blijven, of moeten nog van geheime stukken worden gescheiden voor ze openbaar worden.

'Zelfs geheime handleiding'

Vorig jaar diende Kamerlid Pieter Omtzigt (NSC) een motie in, die werd bijna Kamerbreed ondertekend. Omtzigt vindt het onbegrijpelijk dat dertig jaar na de Bijlmerramp nog bijna honderd archiefmappen achter slot en grendel liggen. Volgens hem horen de meeste stukken daar niet thuis. "Het gaat zelfs om de handleiding van de Boeing 747 die gebruikt is. Het is onzin om die geheim te verklaren", zei Omtzigt toen.

Wat was de Bijlmervliegramp? Op zondagavond 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van El Al, dat net was opgestegen van Schiphol, neer op twee flatgebouwen in de Bijlmermeer. Veertig appartementen werden weggevaagd, 43 mensen kwamen om het leven. Het onderzoek naar de toedracht van de crash werd destijds gedaan door de Raad voor de Luchtvaart, maar ook daarna bleven er vragen, onder andere over de oorzaak, vliegroute en de lading. Zes jaar later volgde een parlementaire enquête, maar ook die nam de argwaan, vooral van bewoners en nabestaanden, niet weg. Veel documenten die betrekking hebben op de ramp mogen pas na 75 jaar openbaar gemaakt worden.

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACIOI) had geconcludeerd dat het nabestaanden goed zou doen als ze een groter deel van de bewaarde documenten en videobanden zouden kunnen inzien. Het is onnodig die documenten tot 2069 of nog later geheim te houden.

Het ACOI bekeek of het terecht was dat het archief van de Raad voor de Luchtvaart, die destijds onderzoek deed naar de Bijlmerramp, 75 jaar geheim moet blijven. Dat geldt volgens de internationale luchtvaartorganisatie ICAO voor documenten die zijn verzameld of opgesteld ten behoeve van het onderzoek naar een vliegtuigongeval.

