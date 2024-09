Doden gevonden in Duits maisveld nadat hond laars had opgegraven

In de Duitse gemeente Gronau, vlak over de grens bij Enschede, zijn gisteravond in een maïsveld twee lijken gevonden. Een hond die er werd uitgelaten, had een laars opgegraven. Twee vrouwen, die met de hond aan het wandelen waren, alarmeerden de politie toen ze bij de laars een lichaam zagen. De politie vond vervolgens nog een tweede stoffelijk overschot in het maisveld. Beide lichamen waren in het veld begraven.