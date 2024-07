BBC De Britse politie heeft de brug waar de koffers zijn gevonden afgesloten.

NOS Nieuws • vandaag, 00:43 • Aangepast vandaag, 02:49 Meer menselijke resten gevonden in zaak van koffers met twee lichamen in Bristol

De Britse politie heeft meer menselijke resten gevonden in het onderzoek naar de lugubere vondst woensdag van twee koffers waar lichaamsdelen van twee mannen in zaten. De menselijke resten werden gisteravond gevonden in een appartement in Londen. De politie laat weten dat er een verband is met de vondst van de koffers bij een brug in Bristol, in het zuidwesten van Engeland.

Er wordt nog gezocht naar een man die zich bij de brug verdacht gedroeg. Het gaat om de 24-jarige Yostin Andres Mosquera uit Colombia. Gisteravond verspreidde de politie een foto van de verdachte. Het gaat om een zwarte man met een pet die volgens de politie vanuit Londen naar Bristol is gereisd.

De politie deelde een foto van de 24-jarige Yostin Andres Mosquera die wordt gezocht:

Metropolitan Police De verdachte die nog wordt gezocht

De koffers werden woensdagavond laat gevonden op en bij een hoge hangbrug in Bristol. Gisteravond werd wel iemand aangehouden in de zaak, maar diegene werd al snel weer vrijgelaten.

Over de identiteit van de mannen die in de koffers zijn gevonden is niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk van wie de lichaamsdelen zijn die in Londen werden aangetroffen.

Een student van de Universiteit van Bristol vertelde de BBC dat hij woensdagavond met zijn vriendin langs de brug liep toen hij iets verdachts hoorde. "Toen we verder liepen en aan de andere kant kwamen, dachten we dat we bloed op het trottoir van de brug zagen", zei de student. Daarna trof hij een blauwe koffer aan waar een rode vloeistof vandaan kwam. "We weten nu dat het bloed was dat uit de zijkant bij de rits lekte. Het was behoorlijk schokkend."