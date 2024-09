NOS Sport • vandaag, 13:05 Chef de mission Vergeer na 27 keer paralympisch goud Nederland: 'Waanzinnig knap'

Met in totaal 56 medailles op zak keert de Nederlandse paralympische equipe van 84 sporters vanaf maandag terug naar Nederland. Daarmee eindigde Nederland als vierde op de medaillespiegel achter China, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Voor chef de mission Esther Vergeer een uitmuntend resultaat.

"Dat is waanzinnig knap. Heel hoog voor zo'n klein landje. Dat we dan op de vierde plek eindigen met zo weinig spelers en heel veel gouden medailles. Dat is echt heel knap."

De doelstelling, ja, die drukte Vergeer vooraf niet in cijfers uit. "We hadden gezegd dat de sporters moesten kunnen doen wat ze zouden willen doen. Dat hebben de meeste gedaan en dan eindigen we zo hoog. Het is de doelstelling om iedere keer een beetje te stijgen, maar die vierde plek is het maximale wat we hier hebben kunnen behalen."

Uit Japan keerde Nederland op de Spelen van Tokio terug met 59 medailles: 25 keer goud, 17 zilver en 17 brons. In Parijs lag de goudopbrengst hoger.

Toch zal vooral ook de sfeer Vergeer bijblijven. De stadions zaten vaak vol. "Bij basketbal én bij zwemmen én bij tennis én bij atletiek."

"Dat is een van de dingen waar ik ontzettend positief op terugkijk. Ik was daar op dag één al positief verbaasd over. De Fransen hebben daarin een heel grote rol gespeeld, om dat goed te communiceren en goed te promoten."

In cijfers is het niet direct terug te zien. Het aantal kaarten dat verkocht was voor de Spelen van Parijs (2,5 miljoen) is vergelijkbaar met het aantal kaartjes dat fans kochten voor de Spelen in Londen (2,7 miljoen). Of de Paralympische Spelen van Parijs een boost hebben gegeven aan de sport, zal moeten blijken.

"Maar ik denk dat de paralympische sport aan populariteit heeft gewonnen in de afgelopen jaren. De mensen die hier kwamen, kwamen ook gewoon om die competitie te zien, die strijd met elkaar. Of je dan een arm mist, in een rolstoel basketbalt of met spasticiteit zwemt, maakt niet uit."

"Ook hier hebben we iets laten zien. Ik hoop dat we de harten hebben gestolen van de Nederlander om te zien dat het waanzinnig mooi is om te volgen en te kijken. We zullen zien of dat zo zal blijven. En dat er ook nog harder werk nodig is de komende vier jaar, dat zal ook zo zijn. Dan zullen we in Los Angeles (waar de Spelen in 2028 zijn, red.) constateren dat we weer een stap hebben gezet."