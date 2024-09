Reuters 'Guide' Bruguera en atleet Congost

NOS Sport • vandaag, 12:13 Geen brons voor atlete die begeleider met kramp hielp: 'Gestraft omdat ik mens ben'

Het gaat 42.185 meter goed, totdat een slechtziende marathonloopster uit Spanje en haar begeleider zondag tien meter voor de finish van de paralympische marathon in Parijs het koordje dat hen verbindt, loslaten omdat de begeleider door kramp niet meer op zijn benen kan staan.

Loopster Elena Congost (36) en haar uitgeputte 'guide' Mia Carol Bruguera (57) finishen de 42.195 meter hardlopen als derde, vallen elkaar in de armen en vieren het brons, maar worden even later gediskwalificeerd. Loslaten van het touw, ook al is het maar een seconde of twee, is niet toegestaan. Diskwalificatie, oordeelt de jury: geen bronzen medaille.

Verbijsterd reageert Congost op het jurybesluit. "Ik ben niet gestraft omdat ik valsgespeeld heb, maar wel omdat ik een mens ben. Ik blijf met niets achter, met lege handen", zegt ze tegen Spaanse media. "Een surreëel gevoel, ik krijg het niet uitgelegd. Het voelt gewoon heel oneerlijk aan."

Bijna val

Hardlopers met visuele beperking (T12-klasse) rennen met een begeleider aan hun zijde. De meerennende hulp draagt een hesje met 'guide' erop en 'stuurt' de atleet naast wie hij of zij rent. De hele race houden ze een klein koord vast. Voorttrekken of op een andere manier de atleet helpen, is niet toegestaan.

Wankelend rent Bruguera de laatste honderden meters met kramp in de benen achter de nog kwiek lopende Congost naar de finish. Hij valt bijna, waarna Congost haar begeleider helpt te blijven staan en het koord kort wordt losgelaten.

0:35 Diskwalificatie slechtziende marathonloopster, die 'guide' helpt, na loslaten touwtje

Congost liep in Parijs na Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) al voor de vijfde keer op de Paralympische Spelen. In Rio pakte ze goud op de marathon, waarna ze stopte met hardlopen en vier kinderen kreeg. Haar paralympische terugkeer in Parijs, anderhalf jaar na de geboorte van haar jongste kind, leverde bijna brons op.

Trots

"Ik ben er eerlijk gezegd kapot van, want ik had die medaille", zegt Congost. "Ik ben supertrots op alles wat ik heb gedaan en uiteindelijk hebben ze me gediskwalificeerd omdat ik tien meter voor de finish het touwtje even losliet. Een reflex, omdat ik mijn vallende gids wilde helpen. Ik denk dat iedereen het zou doen, maar toch word ik gestraft."

'Guide' Bruguera is er kapot van. Op sociale media reageert de Spanjaard ontdaan. "Op dit moment zijn er te veel emoties en te veel berichten. Ik kan alleen maar zeggen dat ze mij een beeld geven van totale betrokkenheid bij elkaar. Dank je wel, Elena."