CBS Agenten die meedoen aan de klopjacht

NOS Nieuws • vandaag, 07:20 Klopjacht op snelwegschutter Kentucky gaat derde dag in

In de Amerikaanse staat Kentucky zoekt de politie nog altijd naar een man die dit weekend verkeer op een snelweg onder vuur nam. De autoriteiten hebben een 32-jarige verdachte op het oog, ze vermoeden dat hij zich verschuilt in een moeilijk begaanbaar bosgebied in de buurt.

Twaalf rijdende auto's werden zaterdagavond geraakt toen de schutter het vuur opende vanaf een klif boven afslag 49 van Interstate 75, dicht bij het stadje London. De politie sprak aanvankelijk van vijf geraakte auto's, maar dat aantal werd later naar boven bijgesteld doordat enkele chauffeurs zich pas thuis realiseerden dat ze waren geraakt.

AP Politie zet snelweg in Kentucky af

"Het was een gekkenhuis toen de eerste collega's arriveerden. Mensen langs de kant van de weg, alarmlichten aan, kogelgaten, ramen kapotgeschoten", omschreef een politiewoordvoerder de situatie. "Pure chaos."

Vijf personen raakten gewond, allen liggen nog in het ziekenhuis. Enkelen van hen raakten zwaargewond, zo werd één slachtoffer in het gezicht geraakt. In totaal moet de schutter zo'n twintig tot dertig kogels hebben afgevuurd. De politie gaat ervan uit dat de automobilisten willekeurige slachtoffers waren.

AR-15 gevonden

De politie opende meteen de jacht op de schutter. Met een drone, helikopters en te voet werd een bosrijk gebied in de buurt uitgekamd.

Daarbij werden zaterdag en zondag een achtergelaten auto en een weggegooid AR-15-geweer gevonden. Beide bleken eigendom van Joseph A. Couch uit het plaatsje Woodbine in de buurt. Couch had het geweer zaterdagochtend gekocht, samen met zo'n duizend patronen.

Over een motief wil de politie niet speculeren. Couch heeft een strafblad, maar slechts voor enkele kleine vergrijpen. Hij diende zeker vier jaar in de Nationale Garde van de staat.

Politiefoto Opsporingsfoto van Couch

Volgens de politie is de zoektocht naar Couch moeilijk en gevaarlijk. Het gebied is moeilijk toegankelijk door de dichte bebossing en ravijnen en Couch geldt als vuurwapengevaarlijk. "Hij kan zich achter een boom verschuilen en dan lopen we zo op hem af."

Omwonenden wordt daarom aangeraden hun deuren te sluiten, goed op te blijven letten en weg te blijven uit de omgeving van de zoektocht. Uit voorzorg blijven scholen in het gebied vandaag dicht, ook gingen gisteren sommige kerkdiensten niet door.

De klopjacht werd toen het donker werd in Kentucky opgeschort. De zoektocht wordt herstart bij het ochtendgloren.

Wat is de AR-15? En waarom is er in de Verenigde Staten veel discussie over? NOS op 3 legt het je hieronder uit: