Automobilisten beschoten op Amerikaanse snelweg, schutter voortvluchtig

Een schutter in de Amerikaanse staat Kentucky heeft meerdere automobilisten op een snelweg onder vuur genomen. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk. Volgens een plaatselijk televisiestation zouden verschillende mensen ernstig gewond zijn geraakt. De lokale autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Inmiddels is er een klopjacht gaande op de vermoedelijke schutter. De politie denkt dat hij zich heeft verschanst in de bossen ten noorden van het plaatsje London. De politie heeft een signalement verspreid van de vermoedelijke schutter. De snelweg is inmiddels afgezet en de politie roept inwoners op binnen te blijven.