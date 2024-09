NOS Sport • vandaag, 22:20 Vlam gedoofd, 'Parijs is vanaf nu maatstaf voor Paralympische Spelen'

1:16 Paralympische vlam gedoofd, Spelen officieel ten einde

In Parijs is de 17de editie van de Paralympische Zomerspelen officieel afgesloten. Na elf dagen van competitie in en rond Parijs kwam er iets na 22.00 uur met het doven van de paralympische vlam bij de Jardin des Tuileries, de tuinen van het Louvre, een einde aan het evenement.

In het Stade de France was het een groot feest, ondanks dat het af en toe flink regende. Tijdens de vlaggenparade droegen rolstoeltennisster Diede de Groot en de visueel beperkte wielrenner Tristan Bangma de Nederlandse vlag het stadion binnen.

Voor Nederland waren de Spelen zeer succesvol met een vierde plek op de medaillespiegel, de hoogste eindklassering in 48 jaar. In totaal werden er door Nederlanders 56 medailles veroverd, waarvan 27 gouden. Dat waren er twee meer dan in Tokio drie jaar geleden. Verder won Nederland zeventien zilveren medailles en was er twaalf keer brons.

0:18 Nederlandse zwemmers vieren feest bij sluitingsceremonie Paralympische Spelen

China sloot net als drie jaar geleden het klassement als winnaar af, ditmaal met 94 gouden medailles. Groot-Brittannië (49) en de Verenigde Staten (36) volgen. In Tokio moest Nederland ook Rusland nog voorlaten. Vanwege de inval in Oekraïne waren de Russen niet als land vertegenwoordigd in Parijs.

Het gastland eindigde op de vijfde plaats van de medaillespiegel. Andrew Parsons, hoofd van het paralympisch comité, keek in zijn speech terug op een zeer succesvol evenement. "Frankrijk staat bekend om het goede eten en de mode, en nu ook om de fans", sprak hij. "Parijs 2024 is vanaf nu de maatstaf voor de komende Paralympische Spelen."

De Paralympische Spelen in Parijs konden rekenen op veel steun van toeschouwers. De organisatie maakte bekend dat 2,4 miljoen van de beschikbare 2,8 miljoen kaartjes waren verkocht. Daarmee is het na Londen 2012 (2,7 miljoen verkochte tickets) de op één na best bezochte editie.

Los Angeles

Voor het doven van de vlam werd de paralympische vlag gestreken en overhandigd aan de burgemeester van Los Angeles, de plek waar de volgende Spelen worden georganiseerd.

Toen de vlam uitging werd er nog een flink feest gebouwd onder leiding van de Franse componist Jean-Michel Jarre, die samen met 24 andere dj's en een spectaculaire lichtshow het Stade de France in vervoering bracht.

Sla de carrousel over Getty Images Tristan Bangma (l) en Diede de Groot dragen de Nederlandse vlag het Stade de France in

Reuters Andrew Parsons, voorzitter van het IPC, zwaait de paralympische vlag

NOS Het Stade de France tijdens de sluitingsceremonie