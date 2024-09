Telstar overklast MVV en voegt zich naast De Graafschap aan kop eerste divisie

Jayden Turfkruier opende voor rust de score en via Mees Kaandorp, opnieuw Turfkruier en Zakaria Eddahchouri liep Telstar in de tweede helft uit naar 4-0. Voor Eddahchouri was het zijn vierde goal van het seizoen. Met Richie Omorowa van Excelsior is hij topscorer van de eerste divisie.