AP Halina Reijn met de prijs voor Nicole Kidman

NOS Nieuws • vandaag, 20:44 • Aangepast vandaag, 21:02 Babygirl van Halina Reijn niet bekroond in Venetië, wel prijs voor beste actrice

Op het filmfestival van Venetië is de film Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn niet bekroond met de Gouden Leeuw. Die prijs voor de beste film ging naar The Room Next Door, de eerste Engelstalige film van de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar .

Wel was er een onderscheiding voor hoofdrolspeler Nicole Kidman van Babygirl: zij kreeg de prijs voor beste actrice. Het beeldje werd overigens in ontvangst genomen door Halina Reijn; Kidman was zelf niet bij de uitreiking omdat haar moeder net is overleden.

In een door Reijn voorgelezen verklaring droeg de Australische steractrice de prijs op aan haar moeder. "Ze heeft mij gevormd, de weg gewezen en gemaakt tot wie ik ben."

Stomende affaire

De erotische thriller Babygirl werd afgelopen week goed ontvangen op het festival. Er was bij de première een minutenlange staande ovatie en critici reageerden enthousiast op het verhaal over de CEO van een automatiseringsbedrijf, die haar huwelijk op het spel zet door een stomende affaire te beginnen met een stagiair.

Regisseur Halina Reijn schreef zelf het scenario. Het is haar derde speelfilm na Instinct (2019) en Bodies bodies bodies (2022). Reijn heeft een lange staat van dienst als actrice en had succes op het toneel met hoofdrollen bij International Theatre Amsterdam (ITA) in de jaren dat regisseur Ivo van Hove daar de scepter zwaaide. In 2019 maakte ze bekend dat ze zou stoppen met acteren.

Legendarische sopraan

Het festival van Venetië is het oudste filmfestival van Europa (dit jaar is de 81e editie) en samen met de festivals van Cannes en Berlijn ook het podium van de belangrijkste Europese filmprijzen. Een gunstige ontvangst daar en nog beter, een van de hoofdprijzen, (beste film, beste acteur of actrice) kan leiden tot commercieel en artistiek succes. Films die in Venetië worden bekroond gelden bovendien vaak als sterke kanshebbers bij de Oscars.

Andere films die waren genomineerd voor de Gouden Leeuw waren dit jaar onder meer Joker: Folie à Deux van Todd Phillips, met Joaquin Phoenix en Lady Gaga, de biopic Maria met Angelina Jolie in de rol van de legendarische sopraan Maria Callas en The Brutalist van Brady Corbet, over een architect die de Holocaust overleeft en zijn leven herneemt in de VS. Corbet kreeg de prijs voor de beste regie.

Cultregisseur

Buiten de competitie gingen er dit jaar op het Lido nog verschillende films in première met veel commerciële potentie, zoals Wolfs met George Clooney en Brad Pitt, Broken Rage van de Japanse cultregisseur Takeshi Kitano en Beetlejuice, Beetlejuice van Tim Burton, een sequel met de oorspronkelijke cast uit 1988: Michael Keaton, Winona Ryder en Catherine O'Hara.