AFP Regisseur Halina Reijn met hoofdrolspeler Nicole Kidman

NOS Nieuws • vandaag, 17:56 Lange staande ovatie voor film Halina Reijn op festival Venetië: 'Best emotioneel'

De Nederlandse regisseur Halina Reijn heeft afgelopen weekend de show gestolen op het filmfestival van Venetië. Haar film Babygirl, met in de hoofdrol Nicole Kidman, kreeg internationaal lovende kritieken en maakt kans op de prestigieuze Gouden Leeuw. "Beter had het niet kunnen gaan", zegt Reijn tegen de NOS.

De Volkskrant omschreef de film als een "sensatie op het filmfestival". The Guardian schrijft dat Babygirl "de harten op het filmfestival sneller laat kloppen". Volgens het Amerikaanse filmtijdschrift Variety "leidde de sexy film Babygirl tot een staande ovatie van 6,5 minuut" van het publiek in Venetië.

"Het is natuurlijk fantastisch dat mensen zo reageren. Toen dat applaus losbarstte, was dat best emotioneel. Gewoon een opluchting", zegt Reijn. Ze staat op het punt terug te vliegen naar Amsterdam na een hectisch weekend, alvorens ze weer door moet voor premières in New York en Toronto.

"Ik was in 2006 ook al eens in Venetië, toen voor Zwartboek, maar toen was ik naïever. Nu ging ik er met een kloppend hart heen, ook omdat het een heel persoonlijke film is."

Film over vrouwelijk verlangen

De film is een erotische thriller over een succesvolle Amerikaanse zakenvrouw, Romy (Nicole Kidman), die haar huwelijk met theaterregisseur Jakob (gespeeld door Antonio Banderas), op het spel zet door een affaire te beginnen met een veel jongere stagiair in haar bedrijf, Samuel (gespeeld door Harris Dickinson).

EPA Acteurs Sophie Wilde, Antonio Banderas, Nicole Kidman en Harris Dickinson, naast regisseur Halina Reijn

Volgens Reijn gaat Babygirl over het verlangen van een vrouw: "Een pittig en provocerend onderwerp, dus ik was best angstig om de film hier op dat grote wereldpodium in première te laten gaan."

Ze noemt de film "een eerbetoon aan de vrijheid van vrouwen en een mooie relatie met je lichaam". Ook is het een aansporing aan de kijker: "Kom op! Heb plezier en schaam je niet, ook niet voor je donkere kanten, je taboekanten."

Entertainmentsite Vanity Fair noemt Babygirl "interessant", maar plaatst ook een kritische noot: "Je zou misschien wat meer vuur willen zien. Er zouden zeker meer taboes doorbroken kunnen worden, opwindend of niet."

Sterrencast

Babygirl wordt gespeeld door een sterrencast. Hoofdrollen zijn er voor Nicole Kidman, die in 2003 al een Oscar won voor beste vrouwelijke hoofdrol in de film The Hours, en Antonio Banderas, die onder meer prijzen won op het filmfestival van Cannes en meerdere keren werd genomineerd voor een Golden Globe Award. Ook zijn er rollen voor Harris Dickinson en Sophie Wilde.

Tegen The Guardian zegt Banderas dat hij het moedig vindt van Reijn dat ze "de dingen die we altijd denken op het scherm brengt". "Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van de film in een tijd waarin we allemaal in hokjes worden gestopt."

Voor Reijn was het samenwerken met Kidman een droom die uitkwam: "Ik ben al heel lang fan van haar. Ze acteert zo rauw, echt, kwetsbaar en geestig. Ik voelde me altijd al verbonden met haar." Dat blijkt ook wel uit de foto's die bij het filmfestival zijn gemaakt van de regisseur en de hoofdrolspeelster, waarop de twee elkaar innig omhelzen en een kus op de wang geven.

AFP Halina Reijn en Nicole Kidman

"Onze relatie is dieper en gelaagder dan ik had durven dromen. Ik voel een diepe vriendschap en dat kan bijna niet anders als je zo'n relatie aangaat", zegt Reijn.

Kidman zegt dat zich ze door Reijn op haar gemak voelde op de set. "Ik wist dat ze me niet zou uitbuiten. Het voelde authentiek, beschermd en echt."

Gouden Leeuw naar Nederland?

Het filmfestival in Venetië duurt nog tot en met komende zaterdag. Dan wordt ook bekend of Babygirl een Gouden Leeuw in de wacht sleept, maar de concurrentie is hevig. In totaal zijn er 21 genomineerden, waaronder de film Maria, met in de hoofdrol Angelina Jolie en The Room Next Door, geregisseerd door Pedro Almodóvar, die eerder al meerdere Emmy- en Bafta-awards won.

"Prijzen zijn fantastisch, maar voor onze film is dit een beginpunt, beter had het niet kunnen gaan", zegt Reijn. "Of we nou winnen of niet, ik ben al dankbaar dat de film zo goed is gevallen."