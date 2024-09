AFP De premiers Harris (r.) en Starmer

NOS Nieuws • vandaag, 20:23 Voor het eerst in vijf jaar weer Britse premier op bezoek in Ierland

Voor het eerst in vijf jaar is er weer een Britse premier op bezoek in Ierland. Keir Starmer werd ontvangen door zijn Ierse ambtgenoot Simon Harris. Met het bezoek hoopt hij een nieuwe start voor de relatie tussen de twee landen te kunnen inluiden.

De laatste keer dat een Britse premier op bezoek was in het land, was tijdens de Brexitonderhandelingen. De keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen zette de Iers-Britse relatie onder druk. Er waren ingewikkelde onderhandelingen over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Noord-Ierland hoort bij het Verenigd Koninkrijk, terwijl Ierland een EU-lidstaat is.

Van frictie naar vriendschap

Die moeizame tijd lijken de Ierse en Britse premier nu achter zich te willen laten. Voor het bezoek publiceerden de twee een opiniestuk in de krant The Irish Times, waarin ze schrijven dat het bezoek een verschuiving betekent in de betrekkingen tussen de twee landen. "We bewegen ons van frictie terug naar vriendschap."

Tijdens het bezoek moet duidelijker worden hoe die herziene relatie eruit zou komen te zien. Na het persmoment bezochten Starmer en Harris verschillende bedrijven om te onderzoeken wat deze nieuwe fase betekent voor de handel tussen de twee landen.