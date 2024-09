Omroep Brabant Bij de amateurclubs zijn ze klaar met schreeuwende ouders langs de lijn

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 15:48 Schreeuwende ouders langs de lijn krijgen lolly: 'Dan kun je niet roepen'

Bij meerdere voetbalclubs in Breda krijgen ouders die langs de lijn staan sinds kort lolly's aangeboden. Het is een ludieke actie voor een serieus probleem, want bij veel amateurclubs hebben ze last van fanatieke, schreeuwende ouders. "Wie een lolly in zijn mond heeft, kan niet roepen", zegt secretaris Saskia Jongma van B.S.V. Boeimeer tegen Omroep Brabant.

Ouders roepen 'adviezen' naar de scheidsrechter of aanmoedigingen naar hun kind. "Dat gebeurt veel te vaak, vinden wij. Ik denk dat veel ouders ook niet doorhebben dat ze zoveel roepen", zegt Jongma.

Soms blijft het niet alleen bij roepen en schreeuwen. De KNVB maakte deze week nog bekend dat het aantal incidenten op en rond het veld bij amateurvoetbalclubs is toegenomen.

Vervelend incident

"Het gaat de verkeerde kant op, merken we langs de lijn", zegt Daniëlle van Rosmalen. Zij is naast voetbalmoeder ook commissielid sportiviteit en respect bij B.S.V. Boeimeer. "Ouders coachen niet alleen mee, maar gaan verbaal ook écht te ver. En spelers, scheidsrechters, coaches of trainers intimideren kan gewoon niet. Er zijn zelfs kinderen die het niet meer leuk vinden om te voetballen omdat ze bang zijn voor de opmerkingen langs de lijn."

Ze herinnert zich een vervelend incident. "Dat was bij de wedstrijd van mijn jongste zoontje, allemaal jongetjes van acht jaar oud. Een ouder was het niet eens met de beslissing van de scheidrechter, dus hij rende het veld op en begon de scheidsrechter te intimideren. Veel kinderen zijn daarvan geschrokken."

Positief coachen

De amateurclubs in Breda bedachten daarom samen de lolly-actie. Volgens de clubs wordt er positief op gereageerd. "Jammer dat het nodig is, maar dit is wel een ludieke manier om het tegen te gaan", zegt een van de ouders die net een lolly kreeg aangeboden. "Ik probeer positief te coachen, maar me verder niet met het spel te bemoeien."