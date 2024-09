Incidenten amateurvoetbal toegenomen: 'Korte lontjes en moeite met gezag'

Ondanks alle campagnes tegen geweld in het amateurvoetbal, is het aantal incidenten op en rond het veld toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van voetbalbond KNVB.

In het seizoen 2023/2024 zag de bond een toename van het aantal gestaakte wedstrijden en het aantal uitgedeelde rode kaarten. Er werd 12.226 keer rood genoteerd door scheidsrechters, 673 keer meer dan het jaar daarvoor. 1864 wedstrijden werden gestaakt door wanordelijkheden: een toename van 186 wedstrijden.

Ook het aantal incidenten dat leidde tot zware tuchtzaken, nam toe met 10 procent. Vorig seizoen waren dat er 3501. Een zware tuchtzaak kan naast een staking door wanordelijkheden bijvoorbeeld gaan over een verbaal of fysiek incident waarbij een rode kaart werd uitgedeeld.

Trendbreuk

De KNVB benadrukt dat het aantal incidenten in verhouding met het aantal wedstrijden nog altijd laag is. Vorig jaar werden in totaal 780.000 amateurwedstrijden gespeeld.