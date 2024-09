AFP Paleiswachten op de Blauwe Brug bij Buckingham

vandaag, 04:32 Gedenkteken voor Queen Elizabeth komt in het hart van Londen

St. James's Park wordt de locatie van het nog te ontwerpen gedenkteken voor de Britse koningin Elizabeth II. Premier Starmer zegt dat er is gekozen voor een plekje "in het hart van de hoofdstad", op loopafstand van Buckingham Palace. Zondag is het twee jaar geleden dat Elizabeth overleed.

Er is voor deze plek gekozen omdat St. James's Park een belangrijke rol speelt in ceremonies rond het koningshuis. Zo loop de route van het paleis naar het parlement over The Mall langs dat groene hart van de stad. Bovendien liggen de gedenktekens voor Elizabeths ouders, koning George VI en queen mom Elizabeth op een steenworp afstand van deze plek.

Het is de bedoeling dat het monument een plek wordt waar bezoekers kunnen stilstaan bij de betekenis van het langstzittende staatshoofd van het land. "Het nationale monument biedt iedereen de kans de overleden koningin te eren en in verbinding te komen met de gedeelde geschiedenis die we samen koesteren", hoopt Starmer.

Uitzicht op Buckingham Palace

De nu aangewezen plek ligt halverwege St. James's Park, ter hoogte van de Marlborough Gate. Het loopt door tot aan de pittoreske Blue Bridge, die uitzicht biedt op Buckingham Palace. Het gedenkteken moet in 2026, het honderdste geboortejaar van Elizabeth, zijn voltooid.

Hoe het monument er precies uit komt te zien, is nog niet bekend: later dit jaar worden architecten, kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd om ideeën aan te dragen. Een comité onder leiding van Elizabeths persoonlijk secretaris overlegt dan met de regering, alle landen van het koninkrijk en andere belanghebbenden over de precieze invulling.

Voor zondag, de dag dat Elizabeth in 2022 op 96-jarige leeftijd overleed, zijn er geen publieke herdenkingen gepland. De verwachting is dat koning Charles het moment in de privésfeer zal gedenken in Schotland, waar hij de zomer heeft doorgebracht.