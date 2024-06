CAMERA PRESS Jeanette Charles in haar bekendste rol

NOS Nieuws • vandaag, 15:39 Actrice en queen Elizabeth-look-alike Jeannette Charles overleden, en ook zij werd 96

De Britse actrice Jeannette Charles is op 96-jarige leeftijd overleden, melden Britse media. Ze dankte haar carrière aan haar treffende gelijkenis met koningin Elizabeth II. Charles speelde in haar leven in tientallen succesvolle films en series de rol van de Britse koningin.

Ze is onder meer bekend van haar rollen als The Queen in Naked Gun (1988), Austin Powers in Goldmember (2002) en World of Pub (2001).

Charles werd op 15 oktober 1927 in Londen geboren, achttien maanden na de geboorte van de latere koningin Elizabeth.

Al in haar kindertijd dachten veel mensen Elizabeth in haar te herkennen. "Tijdens een reis naar Greenwich, toen ik 11 of 12 jaar oud was, wilde een fotograaf foto's van mij maken. Hij vond dat ik op prinses Elizabeth leek", vertelde Charles in een interview met The Guardian in 2022.

Portret

Pas op latere leeftijd werd ze bij toeval door het grote publiek ontdekt. Een portret dat Charles in 1972 als cadeau voor de verjaardag van haar man had laten maken, werd door de schilder op de Royal Academy of Arts in Londen tentoongesteld. Toen bekend werd dat het portret niet van de koningin maar van haar was, werd Charles overspoeld door aandacht.

"Daarna bleef mijn telefoon rinkelen. Ik werd geïnterviewd voor kranten, tijdschriften en radio", zei Charles. "Iemand zei dat mijn gelijkenis met de koningin geld zou kunnen opleveren."

Het was het begin van een vijftig jaar lange carrière waarin ze in tientallen films en series de Britse koningin Elizabeth speelde. Haar hele carrière bleef Charles een 'fervente royalist'. Ze nam nooit rollen die "een negatieve weerslag zouden hebben op de vorstin of mijzelf".

Look-a-like

Ze wordt beschouwd als de belangrijkste Elizabeth look-a-like. "Ik denk niet dat iemand anders eerder dan ik de kost heeft verdiend door op een beroemdheid te lijken, nu is er een hele industrie", zei Charles in een terugblik op haar leven.

In 2014 ging Charles met pensioen. Ze is net als koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden.