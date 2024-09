Brandweer nog de hele avond bezig met nablussen op industrieterrein De Meern

RTV Utrecht Het hele bedrijfsverzamelgebouw raakte door de brand grotendeels verwoest

De brandweer is nog de hele avond bezig met het nablussen van de brand in een bedrijfsverzamelgebouw in De Meern. Daar heeft vanochtend een grote brand gewoed.

De brand aan de Strijkviertel werd rond 06.00 uur ontdekt door buurtbewoners. Het bedrijfspand stond volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen.

Rond 11.00 uur was de brand onder controle en sindsdien is de brandweer bezig met nablussen. Er raakte niemand gewond.

In het gebouw zitten meerdere bedrijven en loodsen, waaronder die van fietsenwinkel Fietsvoordeelshop.nl. Op 26 augustus woedde er ook een grote brand in het bedrijfsverzamelgebouw. Toen ging een verhuisbedrijf grotendeels in vlammen op.

Aangestoken

Verschillende ondernemers en werknemers waren vanochtend op het industrieterrein aanwezig toen de brand woedde. Diverse ondernemers zeggen tegen RTV Utrecht dat zij vermoeden dat er bij beide branden opzet in het spel was.

Zo zegt directeur Hans Verkroost van het verhuisbedrijf tegen de regionale omroep dat hij op beveiligingsbeelden heeft gezien dat de brand bij zijn bedrijf is aangestoken.

Voor Verkroost en zijn collega's komt de brand als een klap."Bij ons was alles de vorige keer al verbrand en nu ligt het hele pand in de as." Hij zegt dat hij niet weet wat er aan de hand is. "We zijn ook maar onderdeel van het hele geheel."

Onderzoek loopt nog

De veiligheidsregio laat aan de omroep weten dat de brand weliswaar in hetzelfde gebouw uitbrak als de vorige keer, maar dan in de unit ernaast.

Of de brand van vandaag is aangestoken, kan een woordvoerder niet zeggen. "We weten niet wat de relatie tussen de twee branden is, dat zal de politie moeten onderzoeken." Dat onderzoek loopt nog.