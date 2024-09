IJzeren staaf doorboort auto op ringweg A10, man aangehouden

In samenwerking met

Een automobilist is vannacht met de schrik vrijgekomen na een ongeval op de ringweg A10 bij Amsterdam. Een ijzeren staaf doorboorde de voorruit van de auto, maar de bestuurder bleef ongedeerd. De politie heeft een man aangehouden.

Spoor van puin

Agenten hebben het spoor van puin gevolgd en kwamen in de buurt uit bij een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden.