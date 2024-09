Vier doden bij schietpartij middelbare school VS, 14-jarige scholier vast

Bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker vier doden gevallen. Een 14-jarige scholier is aangehouden, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het motief van de schutter is nog onduidelijk. De 14 jarige Colt Gray is de enige verdachte in het onderzoek. Hij zal volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht.