Gewonde bij schietincident Dinteloord, slachtoffer rijdt naar tankstation voor hulp

Bij een schietpartij in Dinteloord is vanmiddag een man gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant was het slachtoffer na het incident met de auto naar een tankstation gereden om hulp te zoeken.

Een medewerker van het tankstation zegt tegen Omroep Brabant dat een gewonde man vanmiddag om hulp vroeg. "Hij zei dat hij in zijn knie geschoten was. Hij bleef in zijn auto zitten", zegt ze. "Mijn baas kwam vervolgens met een verbandkoffer. Er lag een bloedbad naast de auto." Waar de man is beschoten, weet ze niet. "Niemand wist wat er aan de hand was."