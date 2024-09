Faber: volgend jaar geen geld meer voor 'bed-bad-brood'

Minister Faber (Asiel) stopt op 1 januari volgend jaar met het financieren van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Op X laat ze weten dat ze daarover overleg heeft gehad met de gemeenten die nu nog zo'n 'bed-bad-brood-opvang' hebben. "Ik zet in op terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang", schrijft ze.

In vijf gemeenten worden nu nog uitgeprocedeerde vreemdelingen op sobere wijze opgevangen. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Door ze toch nog een soort van opvang te bieden moet voorkomen worden dat ze op straat gaan zwerven en voor overlast zorgen.

In het hoofdlijnenakkoord heeft de nieuwe coalitie al afgesproken dat de bijdrage aan de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV), zoals de opvang officieel heet, zou worden beëindigd. Nu is dus duidelijk dat die op 1 januari al stopt.

Van der Burg

Het Rijk steekt jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro in de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het is onduidelijk of de gemeenten de opvang nu helemaal zelf gaan betalen.