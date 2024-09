ANP Het debat in de Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Tweede Kamer: groen licht voor aanpak slachthuizen en minder arbeidsmigranten

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met een mogelijk verbod op het inzetten van uitzendkrachten in bedrijfssectoren met ernstige misstanden. Minister Van Hijum van Sociale Zaken (NSC) denkt dat dit een "laatste redmiddel" kan zijn om de arbeidsomstandigheden van goedkope buitenlandse uitzendkrachten in vooral slachthuizen te verbeteren.

In een Kamerdebat over arbeidsmigratie vroegen verschillende partijen aan Van Hijum hoe serieus deze maatregel is en wanneer hij die wil inzetten. De slachthuizen hebben genoeg tijd gehad om het te regelen, vinden zij. "Er is sprake van mensonterende omstandigheden", zegt SP-Kamerlid Van Kent. "U moet nu ingrijpen."

De minister heeft ook genoeg van de misstanden. "Het is te lang te vrijblijvend gebleven. We hebben te lang gerekend op zelfregulering in de vleessector. Het idee van een uitzendverbod is geen bluf. Ik kan het nu doen, er is geen wetswijziging voor nodig."

Economische gevolgen

Volgens BBB-fractievoorzitter Van der Plas is er ook "veel goede wil" in de sector, en moet de minister eerst de economische gevolgen in kaart brengen voordat hij de strenge maatregel oplegt. De VVD ziet ook liever dat individuele bedrijven de 'straf' als laatste middel opgelegd krijgen in plaats van in één keer alle bedrijven in de vleessector.

Van Hijum wil daar niet op vooruitlopen. Hij is in overleg met de vakbonden om toegang te krijgen op de werkvloer van de zeer gesloten slachtbedrijven om zo een beter beeld van de arbeidsomstandigheden te krijgen. "Je moet goedbeslagen ten ijs komen om van een hele sector te kunnen zeggen dat de misstanden daar structureel zijn."

In Duitsland wordt een verbod op uitzendkrachten in bedrijven met misstanden al toegepast. Dat heeft geleid tot meer mensen in vaste dienst en betere arbeidsomstandigheden, zegt Van Hijum. De maatregel kan ook voor andere bedrijfssectoren worden ingezet.

Vertrekpunt

In het Kamerdebat werd verder duidelijk dat er een ruime meerderheid is voor minder arbeidsmigranten. "Dat is het vertrekpunt van dit kabinet", zei Van Hijum. Van links tot rechts zijn de partijen het erover eens dat ongeremde arbeidsmigratie leidt tot overlast en woningtekorten in bepaalde wijken, slechte omstandigheden voor de kinderen van migranten en verdringing van Nederlandse werklozen.

Ook wil de Kamer een strengere aanpak van detacheringsbureaus die arbeiders van buiten de EU via een sluiproute onder de vlag van een ander EU-land in Nederland te laten werken. Ze ontlopen zo de Nederlandse cao's en het betalen van sociale premies.

Maar de Nederlandse economie kan niet helemaal zonder buitenlandse werknemers, vindt ook een meerderheid. Het kabinet gaat in overleg met de SER (de Sociaal-Economische Raad), werkgeversorganisaties en vakbonden om te bespreken in welke sectoren het aantal werknemers van buiten Nederland naar beneden moet en waar juist omhoog.