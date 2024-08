ANP Relatief veel ongelukken vonden plaats in de bouw

NOS Nieuws • vandaag, 18:34 Arbeidsmigranten vaker slachtoffer van (dodelijke) ongelukken op het werk

Arbeidsmigranten zijn vaker het slachtoffer van een ongeluk op het werk dan andere werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De inspectie keek naar alle ongelukken op de werkvloer in de jaren 2022 en 2023. Het gaat om gebroken benen, verdrukte voeten en soms zelfs de dood. In totaal 4471 gevallen.

Bij een op twintig ongelukken was het slachtoffer een arbeidsmigrant die ingeschreven stond in een speciale registratie. Die registratie is bedoeld voor mensen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven en hier willen werken.

Bekneld in de persmachine

Zoals de Roemeense migrant die werk vond bij een Nederlands recyclebedrijf. Hij werkte een maand bij het bedrijf toen hij bekneld raakte in een persmachine, beschrijft de inspectie.

De Roemeen is een van de 208 van dit soort arbeidsmigranten die een ongeval had in de afgelopen twee jaar. En daarmee gebeurde dat bij deze groep gemiddeld 1,4 keer vaker dan bij andere werknemers. Negen van de slachtoffers overleden door het ongeluk. Dat is relatief dubbel zo vaak als bij andere werknemers.

Veel Poolse werknemers onder de slachtoffers Nationaliteit van de arbeidsmigrant Aandeel in de ongelukken Poolse 49 procent Roemeense 16 procent Bulgaarse 6 procent Duitse 4 procent

Bij het recyclebedrijf werkte de Roemeen samen met Poolse collega's. Elkaars taal spraken ze niet. Zo kon het dat hij nauwelijks instructies kreeg toen hij met de persmachine aan de slag moest. Wat hem nog wel duidelijk was gemaakt was dat als de pers vastliep, hij in de machine moest gaan staan om hem weer aan de praat te krijgen.

De pers liep vast. De Roemeen klom in de machine, eerst met een voet. Toen dat niet werkte met twee. Dat was niet de bedoeling. Hij kwam vast te zitten, kon er niet meer uitkomen. De machine sprong weer aan en de Roemeen raakte bekneld. Hij overleefde het ongeluk, maar is wel zijn twee onderbenen kwijt.

Taalverschillen en afhankelijkheid

Taalverschillen op de werkvloer zijn een van de mogelijke oorzaken die de Arbeidsinspectie aandraagt als reden voor het grotere aantal ongelukken onder arbeidsmigranten.

Daarnaast werken ze ook vaker op risicovolle werkplekken, zoals in de metaalindustrie en slachterijen. Ook kan er sprake zijn van een situatie waar de arbeidsmigrant afhankelijk is van de werkgever, bijvoorbeeld voor hun slaapplek. Daardoor zijn ze mogelijk minder geneigd te klagen over onveilige omstandigheden.