Poetin werd met groot ceremonieel ontvangen in Ulaanbataar

NOS Nieuws • vandaag, 14:19 Poetin feestelijk ontvangen in Mongolië, ondanks arrestatiebevel

De Russische president Poetin is in Mongolië feestelijk ontvangen door zijn ambtgenoot Ukhnaagiin Khurelsukh. Mongolië is aangesloten bij het Internationaal Strafhof (ICC), dat vorig jaar een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Poetin, maar daar heeft Mongolië geen gevolg aan gegeven.

Toen Poetin gisteren in Mongolië arriveerde, werd hij door een militaire erewacht onthaald. Vandaag ontmoette hij president Khurelsukh op het grote plein voor het regeringspaleis in de hoofdstad Ulaanbaatar. Daar speelde een band Russische en Mongoolse volksliederen in het bijzijn van Mongoolse militairen te paard. Daarna gingen de twee leiders het regeringsgebouw binnen.

Oekraïne is ontstemd en verwijt Mongolië medeplichtig te zijn aan de oorlogsmisdrijven van Poetin. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het een zware klap voor het Strafhof dat Mongolië heeft nagelaten Poetin te arresteren.

Niet naar Zuid-Afrika

Tegen Poetin loopt sinds maart vorig jaar een internationaal arrestatiebevel vanwege de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Als ICC-lid heeft Mongolië de plicht om de Russische president te arresteren. Doet het land dat niet dan kan een ICC-rechter de kwestie voorleggen aan de lidstaten van het hof en die kunnen besluiten tot "gepaste maatregelen".

Het is sinds de uitvaardiging van het arrestatiebevel Poetins eerste reis naar een land dat is aangesloten bij het hof in Den Haag. Zo sloeg hij vorig jaar een top over van het economische landenverbond BRICS in Zuid-Afrika.

In aanloop naar de reis naar Mongolië ontving hij garanties dat hij daar niet opgepakt zou worden, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Lastig parket

Mongolië zit in een lastig parket. Sinds het communistische land in de jaren 90 overging naar een democratie heeft het betrekkingen opgebouwd met de Verenigde Staten, Japan en andere westerse landen. Maar economisch blijft Mongolië vooral afhankelijk van zijn buurlanden Rusland en China.

Tussen de twee landen zijn overeenkomsten getekend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het moderniseren van een energiecentrale in Ulaanbaatar en voor de continue levering van kerosine aan Mongolië. Daarnaast werden plannen besproken om een spoorweg aan te leggen tussen de twee landen.

Mongolië ligt op de geplande route van een nieuwe gaspijpleiding die Rusland wil aanleggen naar China. Het project, Power of Siberia 2, is onderdeel van de Russische strategie om het verlies van gasverkoop in Europa te compenseren.

In Ulaanbaatar heeft Poetin Khurelsukh ook uitgenodigd voor een top van BRICS-landen eind oktober in de Russische stad Kazan. Khurelsukh heeft die uitnodiging geaccepteerd, meldt het Russische persbureau RIA Novosti.