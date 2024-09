NOS Sport • gisteren, 23:37 Rolstoelbasketbalsters stomen als groepswinnaar door naar kwartfinales in Parijs

1:49 Met overtuigende zege op Duitsland stoomt Nederland door naar de kwartfinales

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun laatste groepswedstrijd met speels gemak gewonnen van Duitsland en zijn daarmee groepswinnaar geworden op de Paralympische Spelen in Parijs. In de Bercy Arena versloeg de Nederlandse ploeg de Duitsers met 68-48.

De vrouwenploeg, onder leiding van bondscoach Gertjan van der Linden, is regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen en geldt dus als topfavoriet voor de paralympische titel in Parijs. Met de zege op Duitsland en de eerste plaats in de poule maakt Oranje die verwachtingen vooralsnog meer dan waar.

De rolstoelbasketbalsters gingen voortvarend van start in het eerste kwart. Een paar minuten van onoplettendheid bracht de score plotseling even terug van 13-4 naar 13-12 door de ervaren Duitse Mareike Miller.

Genadeklap

Maar de hoop die het de Duitse ploeg bracht, werd al snel de kop ingedrukt. In het tweede kwart nam Nederland al ruimschoots afstand door de score naar 34-19 te brengen. Na rust gaf Nederland de genadeklap door het verschil te vergroten naar liefst 19 punten.

Duitsland, dat nu als derde in de poule is geëindigd, kon vervolgens weinig meer inbrengen. Zo eindigde de wedstrijd in 68-48 waarmee Nederland met een zelfverzekerd en goed gevoel naarf de kwartfinales gaat.

In de serie 'Hoe moeilijk kan het zijn?' neemt NOS Sport de proef op de som bij het rolstoelbasketbal:

10:16 Rolstoelbasketbal met paralympisch kampioen Bo Kramer

Woensdag staan die kwartfinales van het rolstoelbasketbal bij de vrouwen op het programma. Hoe laat Nederland moet spelen is nog niet bekend, wel tegen wie. In de kwartfinales wacht de nummer vier van de andere poule en dat is Spanje geworden.

Kwartfinale voor de Nederlandse mannen

De mannen zijn in het paralympisch toernooi derde geworden in de groep en spelen daarom morgen in de kwartfinales tegen Canada, de nummer twee van de andere groep. Die kwartfinale wordt morgen om 16.00 uur in de Bercy Arena in Parijs gespeeld en is live te volgen bij de NOS. Zowel via NPO 1 als op de livestream op NOS.nl en in de NOS-app zie je de wedstrijd.

Hoe werkt het classificatiesysteem van het rolstoelbasketbal? Rolstoelbasketballers worden geclassificeerd op basis van hun handicap. Elke speler krijgt een score tussen 1 (zwaarste handicap) en 4,5 (lichtste handicap). Het totale aantal punten van de vijf spelers op het veld mag niet hoger zijn dan 14. Hierdoor staat er altijd een mix van hoge, midden, en lage punters op het veld. Lagepunters (1 en 1,5) zitten vaak lager in de stoel met een hogere rugleuning, terwijl hogepunters (4 en 4,5) meestal de centers zijn, hoog in de stoel met een zeer lage rugleuning. Dit puntensysteem zorgt ervoor dat teams eerlijk worden samengesteld, waardoor de sport toegankelijk blijft voor sporters met verschillende handicaps