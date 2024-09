ANP Omtzigt tijdens de lezing

NOS Nieuws • vandaag, 21:52 Omtzigt in lezing: taken terughalen uit Brussel en debat over geboortecijfers

Om de grote problemen van Nederland aan te pakken is het noodzakelijk dat het nieuwe kabinet taken terughaalt van de Europese Unie naar Den Haag. Dat vindt NSC-leider Pieter Omtzigt. "Essentieel is om de regie terug te halen uit Brussel", zei hij vanavond tijdens de HJ Schoo-lezing, die traditioneel wordt gehouden aan het begin van het parlementaire seizoen.

"Nederland mag de schroom van zich afschudden en taken terughalen. Ook mag, nee móet Nederland ervoor zorgen dat Brusselse regels bepaalde beleidskeuzes niet belemmeren. Want sommige van die regels staan het oplossen van onze grootste problemen in de weg", aldus Omtzigt.

Hij verwees naar andere EU-lidstaten, die ook uitzonderingsposities hebben bedongen binnen de unie. Daardoor kan Denemarken bijvoorbeeld een afwijkend asielbeleid voeren. Het nieuwe kabinet wil in Nederland desnoods een asielcrisis uitroepen, zodat ook ons land de Europese regels terzijde kan schuiven.

Een ander onderwerp waarbij Omtzigt vindt dat Nederland de regie moet terugnemen is de woningmarkt. Volgens hem legt de EU Nederlandse woningcorporaties beperkingen op. Om marktverstoring te voorkomen mogen ze woningen in een bepaalde prijsklasse niet bouwen. "Maar het is geen marktverstoring, het is sociale noodzaak dat er snel en veel van die woningen gebouwd worden."

'Hoog tijd om te praten over laag geboortecijfer' Met allerlei grafieken vroeg Omtzigt ook aandacht voor de demografische ontwikkeling in ons land. De bevolking groeit nog steeds -we zijn inmiddels met 18 miljoen- maar dat komt hoofdzakelijk door de komst van immigranten. Nederlandse vrouwen krijgen al jaren steeds minder kinderen. Omdat er inmiddels meer mensen overlijden dan er geboren worden, is er sprake van een netto krimp. In Afrika liggen de vruchtbaarheidscijfers veel hoger. Omtzigt: "Ik laat u raden wat dat betekent over twintig, dertig jaar. We hebben heel lang het debat over demografie vermeden. We kunnen dat niet blijven doen."

Het terugnemen van de regie door de overheid was de kernboodschap van de toespraak van Omtzigt in Amsterdam. De afgelopen decennia heeft de overheid zich steeds meer teruggetrokken en zaken overgelaten aan de markt of Europa. Problemen met migratie, de volkshuisvesting en het onderwijs zijn daardoor ontkend en verwaarloosd, aldus Omtzigt.

Op zich worden deze problemen al langer gezien door politieke partijen. Er liggen verschillende rapporten met aanbevelingen, maar die zijn tot nu toe nooit uitgevoerd, betoogde Omtzigt. Hij rekent erop dat het nieuwe kabinet, waar zijn partij deel van uitmaakt, wel actie onderneemt.

"Het bestaansrecht van dit kabinet is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het is ook de enige manier om het vertrouwen te herstellen. Wij willen een breuk met het verleden."

Eerlijkere belasting

Omtzigt pleitte voor een terugkeer naar de zogeheten sociale markteconomie, met een grotere rol voor de overheid. Ook moet er een nieuw, eerlijker belastingstelsel komen. Nu kunnen grote bedrijven wel makkelijk een belastingkorting krijgen, maar burgers niet.

De HJ Schoo-lezing is genoemd naar de hoofdredacteur die het weekblad Elsevier (tegenwoordig EW) van 1993 tot 1999 leidde en in 2007 overleed. De lezing wordt elk jaar aan het eind van het politieke zomerreces gehouden. Eerdere sprekers waren onder anderen Sigrid Kaag, Mark Rutte en vorig jaar BBB-leider Caroline van der Plas.