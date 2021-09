Kaag zet discussie over minderheidskabinet op scherp

Politiek commentator Xander van der Wulp:

"Ik heb eerlijk gezegd wel een beetje met open mond naar Kaag geluisterd. Ik vraag me echt af wat op dit moment nou het doel kan zijn van zo'n tik in de richting van Rutte. Het is bepaald geen toenaderingspoging, terwijl je zou zeggen: nu alles zo mislukt is de afgelopen maanden, is het daar misschien toch wel tijd voor."

"Tegelijkertijd hoor je rond D66 dat ze de opdracht van Remkes om te kijken naar een minderheidskabinet, die geformuleerd is door andere partijen en die Hamer heeft opgeschreven, wel heel benauwd vinden. Zij vinden dat hij misschien toch weer naar meerderheidsopties moet gaan kijken, ook naar de combinatie met PvdA en GroenLinks. Het gekke is dat in deze formatie eigenlijk alles mogelijk lijkt, dus ook dat we maanden hebben verspild met het kijken naar deze optie en dat er dan een belangrijke partij is die hoopt dat die toch weer gewoon in beeld komt als een minderheidskabinet niet mogelijk lijkt."

"In het debat over het eindverslag van Hamer wordt het interessant om te kijken hoe de zes partijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) met elkaar omgaan. Of ze heel verwijtend zijn tegen elkaar en misschien nog meer kapot gaan maken, of dat er misschien toch nog deuren open gezet worden."