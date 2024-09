Nederlandse estafetteploeg grijpt net naast goud bij 4x100 meter wisselslag

De Nederlandse estafetteploeg heeft op de Paralympische Spelen in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag. Na een daverende start waarin Nederland een flinke voorsprong wist op te bouwen, lukte het Australië in de laatste meters toch nog als eerste aan te tikken.

Australië greep het goud in een tijd van 4.27,08. Nederland, met Olivier van de Voort, Chantalle Zijderveld, Florianne Bultje en Thijs van Hofweegen, volgde in een tijd van 4.28.07. Sneller dan in de series, maar te langzaam voor het goud.