'Uber deelde gegevens van chauffeurs met opsporingsdiensten buiten de EU'

Europese bedrijven mogen niet zomaar gegevens delen met opsporingsdiensten buiten de EU. Normaal gaan dergelijke verzoeken altijd via politiediensten.

Uit gelekte bestanden, in handen van een internationaal journalistencollectief, blijkt echter dat Uber in 2019 inging op een verzoek van de Colombiaanse overheid. Colombia vroeg om gegevens van een chauffeur en Uber zou een lijst met alle ritten, persoonsgegevens en inkomsten van de die persoon hebben gestuurd.

Het taxiplatform, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, zegt dat er alleen nog maar informatie met autoriteiten binnen Europa wordt gedeeld. Wanneer het bedrijf is gestopt met het delen van persoonsgegevens met landen buiten Europa, is niet duidelijk.