Privacywaakhond legt hoogste straf ooit op: 290 miljoen euro boete voor Uber

Taxidienstenbedrijf Uber krijgt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 290 miljoen euro. Dat is de hoogste boete die de privacywaakhond ooit heeft opgelegd. Het bedrijf, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, krijgt die boete omdat het gegevens van Europese taxichauffeurs doorgaf aan de Verenigde Staten zonder daarbij de privacyregels te volgen.

'Onterecht'

Het bedrijf laat in een persverklaring weten dat het in beroep gaat tegen de boete, desnoods bij de rechter. Uber noemt de boete onjuist, onterecht en onrechtvaardig. Volgens Uber was er onduidelijkheid over de privacyregels, maar heeft het bedrijf zich er toch aan gehouden.