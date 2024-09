ANP Leerlingen van een basisschool in Heerlen

NOS Nieuws • vandaag, 09:19 Mobieltjes nu ook op de basisschool geweerd

Sommige basisscholen waren er na de zomervakantie al mee begonnen, maar sinds deze week geldt ook officieel dat leerlingen geen mobieltjes meer in de klas mogen meenemen. Het gaat om een landelijke afspraak tussen het kabinet en de scholen, die begin dit kalenderjaar al van kracht werd in het voortgezet onderwijs.

Volgens sommige onderzoeken gaan de prestaties van kinderen met een verbod omhoog. Het idee is dat kinderen minder snel afgeleid zijn en dat ze zich daardoor beter kunnen concentreren. Bij scholen die mobieltjes ook in de pauzes verbieden zou ook de sfeer zijn verbeterd. "De pauzes zijn gezelliger want leerlingen praten weer vaker met elkaar", zei onderzoeker Loes Pouwels van de Radboud Universiteit dit voorjaar.

Het weren van mobieltjes, en ook tablets en smartwatches, geldt officieel sinds gisteren voor basisschoolleerlingen. Leerlingen in de regio Noord moeten zich er dus deze week voor het eerst aan houden. Scholen in de regio's Midden en Zuid waren na de zomervakantie al eerder begonnen. Volgens de PO-Raad, de koepel voor het basisonderwijs, hebben veel scholen het nieuwe mobieltjesbeleid meteen al ingevoerd. De richtlijn geldt ook voor het speciaal onderwijs.

Het mobieltjesverbod is niet absoluut, scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat invullen. Als een school een mobiele telefoon noodzakelijk acht voor de inhoud van de les, kan ervan afgeweken worden, bijvoorbeeld bij een les over mediawijsheid. Ook als leerlingen er om medische redenen of vanwege een beperking afhankelijk van zijn, kan een uitzondering gelden. Scholen hebben de vrijheid gekregen om zelf afspraken te maken met hun leraren, leerlingen en ouders.

De maatregelen om mobiele telefoons te weren in de klas kwamen er niet zonder slag of stoot. Verschillende ministers van Onderwijs zagen er aanvankelijk niets in om als overheid in te grijpen, scholen zouden daarin vrijgelaten moeten worden.

Ook vanuit scholen was er scepsis. NOS Stories liet begin vorig jaar nog een vragenlijst invullen door vijftig bestuurders van middelbare scholen. Velen van hen gaven toen aan dat ze zelf willen bepalen wat hun beleid is, onafhankelijk van politiek Den Haag.

Gesprekken tussen de minister van Onderwijs en de sector vorig jaar leidden alsnog tot de richtlijn voor mobiele telefoons, die de facto neerkomt op een verbod.

Helemaal geen smartphone

Sommige ouders willen overigens dat kinderen in de basisschoolleeftijd helemaal geen smartphone hebben, vooral vanwege de verslavingsgevoeligheid door sociale media. Geïnspireerd door ouderinitiatieven in het Verenigd Koninkrijk proberen zij een netwerk op te zetten. Dat wil ouders helpen "de sociale druk te verlagen dat hun kind de enige in de klas is zonder smartphone".