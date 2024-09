Van de Ven haakt af bij Oranje, eerste oproep voor Van Hecke

Jan Paul van Hecke van Brighton & Hove Albion vervangt hem. Voor de 24-jarige Van Hecke is het zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. Hij maakte wel deel uit van de voorlopige selectie, maar viel aanvankelijk af voor de definitieve groep met 23 spelers.

Van Hecke debuteerde bij NAC Breda in het betaald voetbal en vertrok na een jaar bij sc Heerenveen in de eredivisie in 2021 naar Engeland. Daar werd hij door Brighton eerst verhuurd aan Blackburn Rovers. Afgelopen seizoen veroverde hij een basisplaats.